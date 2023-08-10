"Видят" на 360 градусов и 320 км: военные получили новые радары против ракет и БПЛА

Каждая система LTAMDS от корпорации RTX обойдется военным в 20 млн и радары будут тестироваться в следующем году.

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Датчик противовоздушной и противоракетной обороны нижнего уровня, или LTAMDS, будет служить радаром в будущей армейской интегрированной системе ПВО армии США, сообщает Defense News. Конгресс уже поручил армии разместить батальон LTAMDS из четырех сенсоров к декабрю 2023 года для будущих испытаний.

LTAMDS — аббревиатура от Lower Tier Air and Missile Defense Sensor. Это новый радар, разрабатываемый для армии США, который будет использоваться для обнаружения и отслеживания самолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. LTAMDS будет более мощным и гибким, чем существующие радары армии, и сможет отслеживать более широкий спектр целей. Радар LTAMDS имеет три решетки (одну основную и две сзади), которые дают ему возможность видеть угрозы на 360 градусов. Он также будет способен передавать данные в другие системы ПВО, что позволит им лучше координировать свою деятельность.

Ключевые особенности LTAMDS:

Способен обнаруживать и отслеживать самолеты, крылатые ракеты и дроны на больших расстояниях.

Система более мощная и гибкая, чем существующие радары армии.

Радар способен передавать данные на другие системы ПВО.

На разработку новой радарной систему ушло почти четыре года с тех пор, когда Пентагон договорился о ее создании с крупным производителем оружия компаний RTX (бывшая Raytheon). Но за последние несколько лет официальным лицам программы пришлось внести некоторые коррективы, чтобы соответствовать требованиям Конгресса, из-за проблем с интеграцией и задержек в цепочке поставок.

Но с тех пор инженеры быстро наверстали упущенное и военные получили шесть необходимых прототипов от Raytheon и успешно завершили проверочные испытания несколько недель назад. Пять систем находятся на ракетном полигоне Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, а шестая остается на испытательном полигоне Raytheon в Андовере, штат Массачусетс.

Армия уже приступила к тестированию разработки, которое будет проходить в два этапа. В результате первый год испытаний будет сосредоточен на основном массиве, а второй год, в 2024 году, будет посвящен тестированию возможностей всего радарного сектора, включая два задних массива.

"В прошлом году, когда я впервые присоединился к проекту, благодаря некоторым исследованиям системной инженерии мы поняли, что попытка отследить все 360 градусов — это слишком сложно, чтобы браться за нее сразу", — прокомментировал исполнительный директор программы по ракетам и космосу бригадный генерал Фрэнк Лозано,

После завершения второго этапа опытно-конструкторских испытаний армия проведет эксплуатационную оценку и будет принято решения о разработке и производстве системы в 2025 году. Пентагон планирует закупить всего пять систем в 2024 финансовом году, чтобы удовлетворить потребности базы Гуам.

Ранее Фокус сообщал, что радарная система Kronos Grand Mobile HP от итальянской компании Leonardo успешно прошла несколько заводских испытательных тестов. Скоро сбивать ракеты станет гораздо проще.