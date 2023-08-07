Сбивать ракеты станет проще: суперточный радар Kronos усилит системы ПВО

Kronos Grand Mobile HP обнаруживает угрозы в радиусе 300 км и устойчив к средствам РЭБ. Их планируют установить на комплексы SAMP/T NG.

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Радарная система Kronos Grand Mobile HP от итальянской компании Leonardo успешно прошла несколько заводских испытательных тестов. На Парижском авиасалоне 2023 года его представили в версии для оснащения системы противовоздушной обороны SAMP/T NG, сообщает портал EDR.

Новый радар C-диапазона Kronos Grand Mobile HP представляет собой высокопроизводительный многофункциональный датчик, предназначенный для противодействия любым типам воздушных и ракетных угроз, одновременно гарантируя высокую тактическую мобильность и быстрое стратегическое развертывание – всего за 15 минут.

Радар KRONOS GM HP использует возможность горизонтального и вертикального управления лучом своей антенны с активной решеткой с электронным сканированием (AESA), совершающей по 60 "выстрелов" в минуту. Как ожидают создатели, технология улучшит обнаружение, отслеживание, определение угроз и наведения ракет на несколько целей. Комбинированное управление антенной и обработка сигналов обеспечивают высокую точность даже в условиях сильных помех. Заявленная дальность работы в режиме ПВО составляет более 250 км, режиме наблюдения — более 300 км, а высота — до 30 км.

Kronos Grand Mobile HP способен противостоять электронным средствам противодействия противника, поскольку он способен контролировать излучение (EMCON), обнаруживать помехи, автоматически выбирать последнюю заглушенную частоту, имеет режим гашения боковых лепестков, а также режимы Track On Jammer и Burn Through.

Kronos Grand Mobile HP может выполнять функцию сопровождения уже через 1 секунду после первого обнаружения цели. Система также способна отслеживать до 500 целей сразу и одновременно нацеливаться на 30 из них. Радиолокационный модуль можно установить на военный грузовик Astra/IDV для большей мобильности. Итальянская армия получит новые радары уже в 2026 году.

Комплекс SAMP/T находится в эксплуатации военными многих стран мира уже на протяжении более чем 20 лет, но теперь он прошел модернизацию и получил отметку NG (New Generation). Обновленная система будет иметь сразу шесть боевых установок, которые способны запускать одновременно восемь ракет класса Aster для перехвата баллистических ракет противника.

Систему можно подготоваить к работе всего за 15 минут Фото: EDR Online

Ранее Фокус рассказывал, что Турция представила мобильную систему РЭБ — MERT EA. Военные смогут без труда переносить компактное оборудование на поле боя или установить его на транспорт, чтобы подавлять врага даже в движении.

Армия Китая продемонстрировала свою новейшую систему радиоэлектронной борьбы, станцию ​​отслеживания цепочки данных и создания помех RCT195B. Эта система РЭБ предназначена для нацеливания на линии передачи данных противника и оснащена логопериодической дипольной антенной (LPDA) со сверхширокой полосой пропускания (UWB).