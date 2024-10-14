Будут сбивать в космосе: Храпчинский рассказал о THAAD в Польше и поможет ли это Украине (видео)

Если бы Воздушные силы ВСУ имели установку противоракетной обороны THAAD — они сбивали бы аэробаллистические "Кинжалы", которые летят на военный аэродром в Староконстантинове, пояснил авиаэксперт Анатолий Храпчинский. Между тем в Европе до сих пор ведут дебаты, позволять ли сбивать воздушные цели средствами НАТО, расположенными в Польше.

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Система противоракетной обороны THAAD, которую Польша получит от США, способна сбивать баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Этими ракетами РФ угрожает Европе, но благодаря новому устройству европейцы получат действенную защиту. Наличие THAAD вовсе не означает, что под "зонтиком" окажется украинская территория. Об особенностях работы системы ПРО авиаэксперт и заместитель директора компании по выпуску РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал в прямом эфире телеканала "Киев 24".

Храпчинский пояснил, что США пришлют в Польшу систему THAAD, которую ранее получила страна-союзник Южная Корея и вскоре получит другой союзник — Израиль. Установка способна сбить баллистическую ракету РФ с ядерной боеголовкой: обнаружить на расстоянии 1 тыс. км и сбить на расстоянии до 200 км. Сбивание будет происходить во "внеатмосферной среде" и таким образом жители Западной Европы и США будут защищены от ракет, которыми угрожает президент РФ Владимир Путин.

"Примером можно отметить перехват ракеты "Кинжал", которые летели на военный аэродром ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области, но были бы перехвачены над Киевом", — отметил авиаэксперт.

В то же время собеседник журналистов не уверен, что эта система как-то поможет Украине отражать воздушные атаки РФ. При этом он упомянул о возможности получения информации от геолокационной системы THAAD, но, с другой стороны, Воздушные силы ВСУ и так имеют эти данные. Кроме того, не ожидается, что Польша для сбития целей применит самолеты F-16: этот вопрос до сих пор дискутируется европейскими политиками, тем временем ракеты РФ и дальше будут спокойно совершать маневры вне границ Украины.

"Я бы сказал, что это больше защита Европы, и сложно сказать, будет ли это помогать Украине. Мы возвращаемся к вопросу бюрократии европейской, потому что Польша — это страна НАТО, и будет очень много дебатов относительно того, могут ли они это делать", — подытожил Храпчинский.

Отметим, 7 декабря 2023 года Фокус писал об установке THAAD, по которой Украина направила запрос правительству США. Установка способна запустить от четырех до восьми ракет, обнаруживает цели на расстоянии 1-2 тыс. км, а радиолокационная станция может быть расположена на расстоянии 14 км от пусковых. Зенитные ракеты, весом 900 кг, развивают скорость до 10 тыс. км/ч. и при финальном наведении применяют тепловизоры. Стоимость двух батарей — 3,5 млрд долл.: эти средства США получили от Саудовской Аравии.

Напоминаем, 14 октября в СМИ сообщили о системе THAAD, которая вскоре окажется в Израиле. Тем временем в Армии обороны Израиля рассказали, воспользуются ли опытом ВСУ для противодействия дронам-камикадзе Ирана.