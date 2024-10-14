Збиватимуть у космосі: Храпчинський розповів про THAAD у Польщі і чи допоможе це Україні (відео)

Якби Повітряні сили ЗСУ мали установку протиракетної оборони THAAD — вони збивали б аеробалістичні "Кинджали", які летять на військовий аеродром у Старокостянтинові, пояснив авіаексперт Анатолій Храпчинський. Тим часом у Європі досі ведуть дебати, чи дозволяти збивати повітряні цілі засобами НАТО, розташованими в Польщі.

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Система протиракетної оборони THAAD, яку Польща отримає від США, здатна збивати балістичні ракети з ядерними боєголовками. Цими ракетами РФ погрожує Європі, але завдяки новому пристрою європейці отримають дієвий захист. Наявність THAAD зовсім не означає, що під "парасолькою" опиниться українська територія. Про особливості роботи системи ПРО авіаексперт і заступник директора компанії з випуску РЕБ Анатолій Храпчинський розповів у прямому ефірі телеканалу "Київ 24".

Храпчинський пояснив, що США надішлють в Польщу систему THAAD, яку раніше отримала країна-союзник Південна Корея і незабаром отримає інший союзник — Ізраїль. Установка здатна збити балістичну ракету РФ з ядерною боєголовкою: виявити на відстані 1 тис. км і збити на відстані до 200 км. Збиття відбуватиметься у "позаатмосферному середовищі" і у такий спосіб жителі Західної Європи та США будуть захищені від ракет, якими погрожує президент РФ Володимир Путін.

"Прикладом можна зазначити перехоплення ракет "Кинджал", які летіли на військовий аеродром ЗСУ в Старокостянтинові Хмельницької області, але були б перехоплені над Києвом", — зауважив авіаексперт.

Водночас співрозмовник журналістів не впевнений, що ця система якось допоможе Україні відбивати повітряні атаки РФ. Водночас він згадав про можливість отримання інформації від геолокаційної системи THAAD, але, з іншого боку, Повітряні сили ЗСУ і так мають ці дані. Крім того, не очікується, що Польща для збиття цілей застосує літаки F-16: це питання досі дискутується європейськими політиками, тим часом ракети РФ і далі будуть спокійно здійснювати маневри поза кордонами України.

"Я би сказав, що це більше захист Європи, і складно сказати, чи буде це допомагати Україні. Ми повертаємося до питання бюрократії європейської, тому що Польща — це країна НАТО, і буде дуже багато дебатів стосовно того, чи можуть вони це робити", — підсумував Храпчинський.

Зазначимо, 7 грудня 2023 року Фокус писав про установку THAAD, щодо якої Україна надіслала запит уряду США. Установка здатна запустити від чотирьох до восьми ракет, виявляє цілі на відстані 1-2 тис. км, а радіолокаційна станція може бути розташована на відстані 14 км від пускових. Зенітні ракети, вагою 900 кг, розвивають швидкість до 10 тис. км/год. і на етапі фінального наведення застосовують тепловізори. Вартість двох батарей — 3,5 млрд дол.: ці кошти США отримали від Саудівської Аравії.

Нагадуємо, 14 жовтня у ЗМІ повідомили про систему THAAD, яка незабаром опиниться в Ізраїлі. Тим часом в Армії оборони Ізраїлю розповіли, чи скористаються досвідом ЗСУ для протидії дронам-камікадзе Ірану.