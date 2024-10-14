"Высокая погрешность": почему Израиль отказался от украинского ноу-хау для перехвата дронов

По словам исследователя из INSS Иешуа Калиски, украинцы применяют небольшие поршневые самолеты для перехвата БПЛА, потому что "шахеды" мало заметны на украинских радарах. Экс-командир ПВО ВВС Израиля Цвик Хаймович объяснил, что украинские системы и ПВО в целом менее совершенны, чем израильские.

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На протяжении почти трех лет войны Воздушные силы Украины улучшали свои возможности по части перехвата дронов и радиоэлектроной борьбы, портативных средств ПВО и прочих известных методов. Вместе с тем украинские подходы не вполне уместны в условиях Израиля. Об этом рассказал Иешуа Калиски, старший исследователь израильского аналитического центра "Институт исследований по национальной безопасности" (INSS) в интервью The Media Line.

Дроны и другая беспилотная техника используются с 70-х годов прошлого века, но применять по всему театру боевых действий, как известно, стали с начала полномасштабной войны в Украине. Россия преимущественно использует дроны иранского производства.

"Украинцы применяют небольшие поршневые самолеты для перехвата БПЛА, чтобы возместить недостаток низкой радиолокационной заметности [вражеских ударных дронов], используют простые усилители звука и сетевые приложения, чтобы распознавать звук приближающегося дрова на расстоянии, — объяснил Калиски. — Сравнительно большая по сравнению с Израилем территория Украины предполагает большую степень погрешности. У Израиля такой привелегии нет, чтобы можно было ошибиться с перехватом. И это непростая задача".

Израильские медиа со ссылкой на украинские источники писали, что Киев предлагал Тель-Авиву свой опыт, полученный в ходе войны с Россией. Но предложение отклонили, потому что Израиль, судя по всему, продолжает полагаться на собственные решения.

"Украина разработала акустические сенсорные системы, которые помогают обнаруживать дроны, — отметил Цвика Хаймович, командующий ПВО ВВС Израиля с 2015 по 2018 год. — От дронов на расстоянии идет отличительный жужжащий звук, на низкой высоте он более отчетлив и напоминает рой пчел, что добавляет психологического эффекта. Израильские системы и ПВО более усовершенствованные, они крупнее и у них больше возможностей, чем у украинских".

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В апреле Израиль столкнулся с масштабной атаки баллистических ракет и дронов из Ирана, во время которой одновременно запускались 170 дронов. С помощью союзников в регионе во главе с США большинство снарядов удалось перехватить. В итоге пострадал один ребенок, а о масштабных последствиях не сообщалось. По мере продолжения боевых действий ожидается, что обе стороны войны на Ближнем Востоке будут развивать свои тактики, что может привести к гонке вооружений.

Напомним, что 14 октября в ГУР сообщили, что в РФ уничтожен самолет Ту-134.