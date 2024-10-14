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Военный Фокус Российско-украинская война Война в Израиле

"Высокая погрешность": почему Израиль отказался от украинского ноу-хау для перехвата дронов

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Фото: скриншот | Дом престарелых Бет Джулиана в Герцлии, пострадавший во время атаки 11 октября 2024 года

По словам исследователя из INSS Иешуа Калиски, украинцы применяют небольшие поршневые самолеты для перехвата БПЛА, потому что "шахеды" мало заметны на украинских радарах. Экс-командир ПВО ВВС Израиля Цвик Хаймович объяснил, что украинские системы и ПВО в целом менее совершенны, чем израильские.

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На протяжении почти трех лет войны Воздушные силы Украины улучшали свои возможности по части перехвата дронов и радиоэлектроной борьбы, портативных средств ПВО и прочих известных методов. Вместе с тем украинские подходы не вполне уместны в условиях Израиля. Об этом рассказал Иешуа Калиски, старший исследователь израильского аналитического центра "Институт исследований по национальной безопасности" (INSS) в интервью The Media Line.

Дроны и другая беспилотная техника используются с 70-х годов прошлого века, но применять по всему театру боевых действий, как известно, стали с начала полномасштабной войны в Украине. Россия преимущественно использует дроны иранского производства.

"Украинцы применяют небольшие поршневые самолеты для перехвата БПЛА, чтобы возместить недостаток низкой радиолокационной заметности [вражеских ударных дронов], используют простые усилители звука и сетевые приложения, чтобы распознавать звук приближающегося дрова на расстоянии, — объяснил Калиски. — Сравнительно большая по сравнению с Израилем территория Украины предполагает большую степень погрешности. У Израиля такой привелегии нет, чтобы можно было ошибиться с перехватом. И это непростая задача".

Израильские медиа со ссылкой на украинские источники писали, что Киев предлагал Тель-Авиву свой опыт, полученный в ходе войны с Россией. Но предложение отклонили, потому что Израиль, судя по всему, продолжает полагаться на собственные решения.

"Украина разработала акустические сенсорные системы, которые помогают обнаруживать дроны, — отметил Цвика Хаймович, командующий ПВО ВВС Израиля с 2015 по 2018 год. — От дронов на расстоянии идет отличительный жужжащий звук, на низкой высоте он более отчетлив и напоминает рой пчел, что добавляет психологического эффекта. Израильские системы и ПВО более усовершенствованные, они крупнее и у них больше возможностей, чем у украинских".

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В апреле Израиль столкнулся с масштабной атаки баллистических ракет и дронов из Ирана, во время которой одновременно запускались 170 дронов. С помощью союзников в регионе во главе с США большинство снарядов удалось перехватить. В итоге пострадал один ребенок, а о масштабных последствиях не сообщалось. По мере продолжения боевых действий ожидается, что обе стороны войны на Ближнем Востоке будут развивать свои тактики, что может привести к гонке вооружений.

Напомним, что 14 октября в ГУР сообщили, что в РФ уничтожен самолет Ту-134.