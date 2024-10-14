Перевозил военную элиту: в РФ уничтожен самолет Ту-134, — ГУР (видео)

Борт принадлежал 117-му военно-транспортному авиаполку Вооруженных сил России. Диверсию, по данным разведки, совершили на аэродроме "Оренбург-2".

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В России в ночь на 12 октября на аэродроме в Оренбургской области, который расположен в 6 км от Оренбурга, был уничтожен российский военно-транспортный самолет Ту-134. Об этом сообщает Главное управление разведки.

"На России сгорел самолет Ту-134, принадлежавший 117-му военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-агрессора. Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме "Оренбург-2", где базировался Ту-134", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обычно такие борта в РФ используются для перевозки военного командования ВС РФ, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны России.

На обнародованных кадрах видно, что пожар в самолете начался с кабины пилотов, далее огонь охватил весь самолет. Также в кадре неизвестный, который, вероятно, причастен к поджогу самолета, показывает свою руку в кадре на фоне возгорания.

Аэродром "Оренбург-2" на карте

Напомним, что ранее сообщалось, что истребитель F-16 ВСУ впервые мог сбить российский самолет Су-34, который сбрасывал КАБы на территорию Украины. Уничтожение бомбардировщика РФ лишит россиян определенных возможностей.

10 октября В Волгоградской области РФ разбился учебно-тренировочный самолет Як-130. По предварительным данным, в машине отказало бортовое оборудование.