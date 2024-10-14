Перевозив військову еліту: в РФ знищено літак Ту-134, — ГУР (відео)

Борт належав до 117-го військово-транспортного авіаполку Збройних сил Росії. Диверсію, за даними розвідки, здійснили на аеродромі "Оренбург-2".

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В Росії в ніч проти 12 жовтня на аеродромі в Оренбургській області, який розташований в 6 км від Оренбурга, було знищено російський військово-транспортний літак Ту-134. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"На Росії згорів літак Ту-134, що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил держави-агресорки. Нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі "Оренбург-2", де базувався Ту-134", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зазвичай такі борти в РФ використовуються для перевезення військового командування ЗС РФ, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони Росії.

На оприлюднених кадрах видно, що пожежа в літаку почалася з кабіни пілотів, далі вогонь охопив весь літак. Також у кадрі невідомий, який, ймовірно, причетний до підпалу літака, показує свою руку в кадрі на тлі займання.

Аеродром "Оренбург-2" на карті

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що винищувач F-16 ЗСУ вперше міг збити російський літак Су-34, який скидав КАБи на територію України. Знищення бомбардувальника РФ позбавить росіян певних можливостей.

10 жовтня У Волгоградській області РФ розбився навчально-тренувальний літак Як-130. За попередніми даними, у машині відмовило бортове обладнання.