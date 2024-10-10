У Волгоградській області РФ розбився навчально-тренувальний літак Як-130

За попередніми даними, у машині відмовило бортове обладнання. Для з'ясування обставин аварії створено спеціальну комісію.

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У Волгоградській області Росії сталася аварія навчально-бойового літака Як-130. Інцидент стався під час навчально-тренувального польоту, і, за попередніми даними, причиною аварії стала відмова авіаційної техніки. Про це повідомляє 10 жовтня "Мілітарный" із посиланням на російські джерела.

Екіпаж літака успішно катапультувався і його доправили в госпіталь. Точні терміни події не розголошуються, а розслідування інциденту веде спеціальна комісія.

Як-130 — це навчально-бойовий літак, розроблений для підготовки льотчиків в умовах, максимально наближених до бойових. Машина належить до класу C-1f — серійні турбореактивні літаки наземного базування зі злітною масою від 6000 до 9000 кг.

Він активно використовується в російських ПКС для відпрацювання навичок застосування озброєнь класів "повітря-повітря" і "повітря-земля". Також літак використовується для тренування скидання авіаційних бомб і стрільби некерованими ракетами.

Літак прийшов на заміну застарілим навчальним літакам L-39 і з 2010 року активно експлуатується російськими військово-повітряними силами. У складі ПКС РФ на сьогодні перебувають понад 100 літаків Як-130, які використовуються для підготовки нових пілотів.

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Нагадаємо, у вересні на територію України залетів білоруський військовий літак Як-130. Перетин кордону стався в районі населеного пункту Дятлик Гомельської області.

У зв'язку з інцидентом авіаексперт Костянтин Криволап пояснив, що для участі в реальних боях літак не пристосований, тому через цю причину українська ППО його не збила.