В Україну залетів білоруський літак: оголошували тривогу, що відомо (карта)

Моніторингові канали повідомили, що в Україну залетів навчально-бойовий Як-130. Перетин кордону відбувся в районі населеного пункту Дятлик.

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На територію України залетів білоруський військовий літак Як-130. Про це повідомив моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".

Зазначимо, що спершу Повітряні сили України попередили про те, що не швидкісна ціль була зафіксована на кордоні Київської та Житомирської областей. Вона перетнула державний кордон з території Білорусі та прямувала на південь. Відповідне повідомлення з'явилося о 14:28.

Повітряна тривога Фото: Скриншот

Пізніше "Беларускі Гаюн" підтвердив, що винищувач Як-130 ВПС РБ зайшов на територію України.

"Попередньо, це навчально-бойовий літак Як-130 ВПС РБ. Інформація уточнюється", — ідеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що перетин кордону відбувся в районі населеного пункту Дятлик (Наровлянський район, Гомельська область).

В Україну залетів літак із Білорусі Фото: Скриншот

Уже о 14:46 Повітряні сили оголосили відбій тривоги у зв'язку з ціллю, яка залетіла з території Республіки Білорусь.

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