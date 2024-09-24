В Україну залетів білоруський літак: оголошували тривогу, що відомо (карта)
Моніторингові канали повідомили, що в Україну залетів навчально-бойовий Як-130. Перетин кордону відбувся в районі населеного пункту Дятлик.
На територію України залетів білоруський військовий літак Як-130. Про це повідомив моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".
Зазначимо, що спершу Повітряні сили України попередили про те, що не швидкісна ціль була зафіксована на кордоні Київської та Житомирської областей. Вона перетнула державний кордон з території Білорусі та прямувала на південь. Відповідне повідомлення з'явилося о 14:28.
Пізніше "Беларускі Гаюн" підтвердив, що винищувач Як-130 ВПС РБ зайшов на територію України.
"Попередньо, це навчально-бойовий літак Як-130 ВПС РБ. Інформація уточнюється", — ідеться в повідомленні.
Пізніше стало відомо, що перетин кордону відбувся в районі населеного пункту Дятлик (Наровлянський район, Гомельська область).
Уже о 14:46 Повітряні сили оголосили відбій тривоги у зв'язку з ціллю, яка залетіла з території Республіки Білорусь.
Нагадаємо, Фокус з'ясовував, чому Олександр Лукашенко взагалі порушує тему України і яка мета його заяв. Політологи вважають, що кажучи що-небудь про Україну, він переслідує одночасно відразу кілька цілей.
Раніше повідомлялося, що росіяни керованими авіабомбами розтрощили кладовище в Харківській області. На оприлюднених поліцією фотографіях видно понівечені могили на кладовищі. Крім того, окупанти вдарили по території садового товариства неподалік від кладовища.