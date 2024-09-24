В Украину залетел белорусский самолет: объявляли тревогу, что известно (карта)

Мониторинговые каналы сообщили, что в Украину залетел учебно-боевой Як-130. Пересечение границы произошло в районе населенного пункта Дятлик.

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На территорию Украины залетел белорусский военный самолет Як-130. Об этом сообщил мониторинговый канал "Беларускі Гаюн".

Отметим, что сперва Воздушные силы Украины предупредили о том, что не скоростная цель была зафиксирована на границе Киевской и Житомирской областей. Она пересекла государственную границу с территории Белоруси и направлялась на юг. Соответствующее сообщение появилось в 14:28.

Воздушная тревога Фото: Скриншот

Позже "Беларускі Гаюн" подтвердил, что истребитель Як-130 ВВС РБ зашел на территорию Украины.

"Предварительно, это учебно-боевой самолет Як-130 ВВС РБ. Информация уточняется", — сказано в сообщении.

Позже стало известно, что пересечение границы произошло в районе населенного пункта Дятлик (Наровлянский район, Гомельская область).

В Украину залетел самолет из Беларуси Фото: Скриншот

Уже в 14:46 Воздушные силы объявили отбой тревоги в связи с целью, которая залетела с территории Республики Беларусь.

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