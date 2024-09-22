Лицемерная риторика: в МИД Украины ответили Лукашенко на его заявление о "сотрудничестве"

В МИД отметили, что слова Александра Лукашенко продиктованы "исключительно указаниями Кремля" и не имеют ничего общего ни с международным правом, ни с международными обязательствами Республики Беларусь.

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Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление Александра Лукашенко, что Беларусь готова сотрудничать с Украиной так же как это делает с так называемой "Донецкой народной республикой". Об этом Лукашенко заявил во время встречи с "главой "ДНР" Денисом Пушилиным. Заявление появилось на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"МИД решительно осуждает очередное проявление пренебрежения Республики Беларусь к суверенитету и территориальной целостности Украины — проведение "официальной" встречи Александра Лукашенко с представителем российской оккупационной власти на временно оккупированной части территории Донецкой области Украины Денисом Пушилиным", — заявили украинские дипломаты.

Они отметили, что эта встреча является еще одним подтверждением, что позиция нынешней власти Беларуси относительно суверенитета и территориальной целостности Украины продиктована "исключительно указаниями Кремля и не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с международными обязательствами Республики Беларусь".

"Украина отвергает лицемерную риторику Александра Лукашенко относительно "принципов" сотрудничества с временно оккупированными территориями Украины и считает ее очередным свидетельством поддержки захватнической войны против нашего государства", — говорится в заявлении МИД Украины.

Дипломаты призвали белорусский народ осознать, что на фоне неоднократных контактов должностных лиц Беларуси с российскими марионетками с временно оккупированных территорий Украины и постоянные заявления Александра Лукашенко о его якобы "теплых чувствах" к "братскому украинскому народу" звучат как насмешка.

А его практические действия разрушают принципы добрососедства и взаимного уважения, на которых строились отношения между украинским и белорусским народами.

Украинские дипломаты предупредили, что упомянутые недружественные действия политического руководства Беларуси не могут остаться без должного реагирования и будут иметь негативные последствия для украинско-белорусских отношений.

Напомним, Фокус выяснял, почему Александр Лукашенко вообще поднимает тему Украины и какова цель его заявлений. Политологи считают, что говоря что-либо об Украине, он преследует одновременно сразу несколько целей.