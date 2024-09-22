Лицемірна риторика: у МЗС України відповіли Лукашенку на його заяву про "співпрацю"

В МЗС зауважили, що слова Олександра Лукашенка продиктовані "виключно вказівками Кремля" та не мають нічого спільного ані з міжнародним правом, ані з міжнародними зобов’язаннями Республіки Білорусь.

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Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву Олександра Лукашенка про те, що Білорусь готова співпрацювати з Україною так само як це робить із так званою "Донецькою народною республікою". Про це Лукашенко заявив під час зустрічі з "главою "ДНР" Денисом Пушиліним. Заява з'явилась на сайті Міністерства закордонних справ України.

"МЗС рішуче засуджує черговий прояв зневаги Республіки Білорусь до суверенітету та територіальної цілісності України — проведення "офіційної" зустрічі Олександра Лукашенка з представником російської окупаційної влади на тимчасово окупованій частині території Донецької області України Денисом Пушиліним", — заявили українські дипломати.

Вони зауважили, що ця зустріч є ще одним підтвердженням, що позиція теперішньої влади Білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована "виключно вказівками Кремля та не має нічого спільного ані з міжнародним правом, ані з міжнародними зобов’язаннями Республіки Білорусь".

"Україна відкидає лицемірну риторику Олександра Лукашенка щодо "принципів" співпраці з тимчасово окупованими територіями України і вважає її черговим свідченням підтримки загарбницької війни проти нашої держави", — сказано у заяві МЗС України.

Дипломати закликали білоруський народ усвідомити, що на тлі неодноразових контактів посадових осіб Білорусі з російськими маріонетками з тимчасово окупованих територій України і постійні заяви Олександра Лукашенка про його нібито "теплі почуття" до "братнього українського народу" звучать як насмішка.

А його практичні дії руйнують принципи добросусідства і взаємної поваги, на яких будувалися відносини між українським та білоруським народами.

Українські дипломати попередили, що згадані недружні дії політичного керівництва Білорусі не можуть залишитися без належного реагування і матимуть негативні наслідки для українсько-білоруських відносин.

Нагадаємо, Фокус з'ясовував, чому Олександр Лукашенко взагалі підіймає тему України і яка мета його заяв. Політологи вважають, що говорячи будь що про Україну, він переслідує водночас одразу кілька цілей.