Уж на сковороде: зачем Лукашенко раскручивает тему сотрудничества с Украиной

Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов сотрудничать с Украиной на тех же условиях, что и с "ДНР". Возможны ли в принципе на третьем году полномасштабной войны какие-либо контакты официальных Киева и Минска, выяснял Фокус.

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Александр Лукашенко, как сообщает его пресс-служба, провел на днях встречу с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным во время которой заявил следующее: "Здесь у нас разные намеки даже с Запада идут, что вы вот будете сотрудничать, тем самым оскорбляя Украину. Мы никого не оскорбляем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой республикой".

По словам Лукашенко, Беларусь сотрудничает с "ДНР", не нарушая никаких международных норм. Он, еще раз подчеркнув, что аналогичный подход касается и сотрудничества с Украиной, констатировал: "Поэтому не надо здесь на нас накатывать, наваливать. Мы люди миролюбивые. В основе наших дружбы и сотрудничества — только мир".

Флаг "ДНР" на проправительственном митинге 21 августа 2020 года в Минске Фото: Getty Images Флаг "ДНР" на проправительственном митинге 21 августа 2020 года в Минске Фото: Getty Images

Лидер Беларуси также отметил, что якобы договорился с Украиной о БПЛА: "Должен открыто заявить: мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем в СМИ подсвечивать факты залета беспилотников, и российских, и украинских, на нашу территорию. А почему это происходит? Потому что и те, и другие плохо управляют этими беспилотниками. Во-первых, новые для них. А во-вторых, работают системы радиоэлектронной борьбы, которые сбивают с курса беспилотники. И один из них мы нашли аж под Бобруйском — в центре Беларуси. И это были украинские беспилотники, а не российские. Хотя и с другой стороны бывает. Но мы договорились".

По словам Лукашенко, "американцы указали Киеву, в случае определенных обстоятельств, атаковать инфраструктуру Беларуси на южной границе". В то же время белорусский лидер решил предупредить своих "соперников", что "нападение на его страну будет означать Третью мировую войну".

Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены, что Лукашенко, говоря что-либо об Украине, преследует одновременно сразу несколько целей.

Украина не будет сотрудничать с режимом Лукашенко

В частности, политолог Алексей Буряченко в разговоре с Фокусом отмечает: "Учитывая очень глубокую взаимную интеграцию России и Беларуси и фактически тотальную зависимость последней от РФ, говорить о каких-либо контактах Киева и РБ не приходится. Кроме того, Беларусь является со-агрессором и проходит по целому ряду санкционных пакетов. Для Беларуси экспортный и импортный поток сегодня возможен либо из самой России, либо транзитом через ее территорию на страны, скажем, Средней Азии. Но вся эта история является логистически дорогостоящей, поэтому фактически вся белорусская продукция оседает именно в Российской Федерации. Плюс — совместные таможенные посты и взаимно интегрированная работа по сектору безопасности. Все это свидетельствует о том, что сейчас о какой-то субъектности Беларуси говорить чрезвычайно трудно".

Наряду с тем, добавляет эксперт, со стороны руководства Евросоюза и даже Украины систематически звучат комментарии о европейской интеграции Беларуси.

Эксперт: "Лукашенко является соагрессором, потому что именно с его территории в Украину заходили российские войска и с его территории наносились удары" Фото: Getty Images

"Действительно, если посмотреть на определенные проекты пояса безопасности Европы, например "Триморье", то в них одну из центральных географически ролей должна играть именно Беларусь. То есть, если ресурсную или лидерскую роль могут играть Украина или Польша, то без Беларуси реализовать ряд проектов почти невозможно. Более того, еще до полномасштабного нападения РФ на Украину, Китай делал ставку на Беларусь, как на ворота входа в Евросоюз. Да, Пекин сейчас переориентировался на "Шелковый путь" через территорию РФ, но, тем не менее, горизонтальные связи между Китаем и Беларусью сохраняются. И интересным фактом, который это подтверждает, является то, что сын Лукашенко учится не в Москве и не в какой-то западной стране, а в столице КНР. За счет этого реализуются и текущие связи РБ с КНР, и потенциальные", — подчеркивает Алексей Буряченко.

Резюмируя, политолог отметил, что Лукашенко сейчас всячески пытается минимизировать путинское влияние с помощью всех доступных инструментов, в том числе "через вероятные сепаратные переговоры с Западом". При этом главную ставку, считает Алексей Буряченко, Лукашенко делает на "ключевого союзника РФ" — Китай.

Эксперт: "Договоренности с Китаем на сегодня для Лукашенко — это гарантия безопасности" Фото: novyny.live

"Договоренности с Китаем на сегодня для Лукашенко — это гарантия безопасности. Но, понимая, что его поезд в огне, он рассылает различные сигналы в разные стороны, в том числе озвучивает определенные положительные вещи в отношении Украины, при том, что очень часто он послушно выполняет в публичной сфере именно то, что ему говорит Путин. Но как бы там ни было, медийные задачи Кремля Лукашенко выполняет не полностью. Возможны ли отношения между Киевом и Минском? Я думаю, что да, и в этом есть очень много "заинтересантов". Впрочем, скорее всего, речь будет идти уже не о режиме Лукашенко, но в целом потенциал для нормализации взаимоотношений действительно есть", — заключает политолог.

Лукашенко не может полагаться на свою армию и общество

В свою очередь исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Что бы сегодня ни заявлял Лукашенко, факт остается фактом: он является соагрессором, потому что именно с его территории в Украину заходили российские войска и с его территории наносились удары, в том числе по Киеву. Наряду с тем Лукашенко всеми силами пытался отделаться от того, чтобы войска РБ принимали непосредственное участие в российско-украинской войне. Он это делал не потому, что является очень принципиальным человеком, а потому, что прекрасно понимает, чем подобная авантюра закончится персонально для него".

Эксперт: "Статус Лукашенко сегодня — это самопровозглашенный президент, который в 2020 году фактически захватил власть" Фото: Getty Images

Отметив, что, в отличие от российского общества, более 90% жителей Беларуси выступают против войны, эксперт подчеркнул: "Учитывая, что статус Лукашенко сегодня — это самопровозглашенный президент, который в 2020 году фактически захватил власть, Александр Григорьевич как бы он того не хотел, не может полагаться на лояльность общества и, подозреваю, на лояльность белорусской армии также. Кроме того, Лукашенко очень боится, что те граждане Беларуси, которые сейчас воюют в составе ВСУ, однажды наведаются к нему "в гости" с определенными вопросами. Он даже заявления делал, что, мол, если кто-то нарушит суверенитет Беларуси, то он применит ядерное оружие. То есть, это все ему болит и поэтому он периодически бросается из крайности в крайность, заявляя, то о мире, а то о каких-то высосанных из пальца агрессивных планах Украины".

Эксперт: "Лукашенко очень часто послушно выполняет в публичной сфере именно то, что ему говорит Путин" Фото: Getty Images

Между тем политолог считает, что именно благодаря этим часто взаимопротиворечивым заявлениям Лукашенко "хоть как-то держится на плаву".

Единственной возможностью для Лукашенко избежать ответственности, отмечает Александр Леонов, является получение статуса модератора-посредника мирных переговоров и поэтому он "из кожи вон лезет и скачет, как уж на сковороде, чтобы получить эту номинацию, расстояние до которой, с учетом того, что он является спивагрессором, является еще более далеким, чем небо до земли".

Александр Лукашенко, констатирует политолог, сегодня пытается, не прекращая при этом "позорных пресмыканий" перед Кремлем, быть одновременно полезным и для Украины, и для Запада. При этом, убежден эксперт, говоря о каких-то контактах с официальным Киевом, Лукашенко вполне сознательно выдает желаемое за действительное.