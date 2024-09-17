"Мы вам открыто заявили": Лукашенко заговорил о Третьей мировой и эскалации со стороны США (видео)

Лукашенко угрожает всем "противникам" резким ответом на любое вторжение на территорию его страны. Также он заявил, что США подталкивают Украину к атакам на инфраструктуру Беларуси.

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что нападение на Беларусь грозит Третьей мировой войной. Об этом сообщает белорусское издание БелТА.

"Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто еще не понимает. Не надо этого делать. Нападение на Беларусь — это Третья мировая война", — подчеркнул он.

Также Лукашенко отметил, что западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации из-за беспилотников, а Украина якобы получила от США приказ атаковать инфраструктуру на южной границе.

"Мы вам открыто заявили: мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем в СМИ подсвечивать факты залета беспилотников, и российских и украинских, на нашу территорию. Я хочу спросить у американцев: вы мира хотите, мирных переговоров или эскалации ситуации? Я не зря это спрашиваю. Потому что они в последнее время очень часто намекали о переговорах. И даже выдвинули условие. Мы согласились. А как тогда это понимать", — отметил он.

14 сентября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что ситуация на границе Беларуси и Украины остается напряженной. Он проинформировал, что со стороны Украины по-прежнему сосредоточен достаточно большой контингент, а ВСУ постоянно ведут разведку, а границу Белоруссии нарушают беспилотники.

11 сентября в Беларуси сообщили, что усилили меры безопасности для недопущения диверсантов в страну.

Напомним, что 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас сбиванием российских "Шахедов" отличилась только Беларусь. Глава государства подчеркнул, что это "унизительно для демократического мира".

Ранее сообщалось, что военно-политическое руководство Республики Беларусь не хочет участвовать в войне против Украины и признает, что белорусские войска не смогут противостоять ВСУ. К тому же Беларусь передала РФ немало своего вооружения и боеприпасов, а у белорусской армии отсутствует опыт ведения современной войны.