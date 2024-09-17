"Ми вам відкрито заявили": Лукашенко заговорив про Третю світову та ескалацію з боку США (відео)

Лукашенко погрожує всім "противникам" різкою відповіддю на будь-яке вторгнення на територію його країни. Також він заявив, що США підштовхують Україну до атак на інфраструктуру Білорусі.

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Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що напад на Білорусь загрожує Третьою світовою війною. Про це повідомляє білоруське видання БелТА.

"Хочу попередити наших противників, наших суперників. І тих, хто ще не розуміє. Не треба цього робити. Напад на Білорусь — це Третя світова війна", — наголосив він.

Також Лукашенко зазначив, що західні спецслужби говорять про Білорусь як про можливе місце ескалації через безпілотники, а Україна нібито отримала від США наказ атакувати інфраструктуру на південному кордоні.

"Ми вам відкрито заявили: ми домовилися по каналах з українцями, що ми не будемо в ЗМІ підсвічувати факти зальоту безпілотників, і російських і українських, на нашу територію. Я хочу запитати в американців: ви миру хочете, мирних переговорів чи ескалації ситуації? Я не дарма це питаю. Тому що вони останнім часом дуже часто натякали про переговори. І навіть висунули умову. Ми погодилися. А як тоді це розуміти", — зазначив він.

14 вересня міністр оборони Білорусії Віктор Хренін заявляв, що ситуація на кордоні Білорусі та України залишається напруженою. Він проінформував, що з боку України, як і раніше, зосереджено досить великий контингент, а ЗСУ постійно ведуть розвідку, а кордон Білорусії порушують безпілотники.

11 вересня в Білорусі повідомили, що посилили заходи безпеки для недопущення диверсантів у країну.

Нагадаємо, що 13 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз збиттям російських "Шахедів" відзначилась лише Білорусь. Глава держави наголосив, що це "принизливо для демократичного світу".

Раніше повідомлялося, що військово-політичне керівництво Республіки Білорусь не хоче брати участі у війні проти України і визнає, що білоруські війська не зможуть протистояти ЗСУ. До того ж Білорусь передала РФ чимало свого озброєння та боєприпасів, а у білоруської армії відсутній досвід ведення сучасної війни.