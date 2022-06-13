Сын Лукашенко и его спутница пришли на выпускной в цветах украинского флага

Николай Лукашенко стал, пожалуй, самым известным выпускником Беларуси

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На прошлой неделе в Беларуси прошли выпускные балы. И главной их звездой стал младший сын белорусского президента – Николай Лукашенко. Сюжет об этом показал канал ОНТ.

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На своем выпускной Коля появился в синем костюме, а его спутница – в желтом воздушном платье.

С начала войны в Украине это сочетание цветов в России и Беларуси стало нежелательным. В РФ даже арестовывали за желто-синий наряд и маникюр. Так что теперь в Сети гадают, почему сын Лукашенко со спутницей выбрали именно эти наряды. И даже сфотографировались рядом для официальных СМИ и правительственного канала ОНТ.

Фото: Скриншот

Примечательно, но сам счастливый отец на выпускном сына не появился. Александр Лукашенко снялся у президентской резиденции за 700 миллионов долларов, возле роскошного мотоцикла, в модном бомбере, кепке с вышитой надписью "Беларусь" и футболке с надписью сын.

[ + – ] Александр Лукашенко во время обращения к выпускникам Фото: Скриншот

Выпускникам он посоветовал делать "все вовремя": работать, создавать семью и идти на работу.

"Иначе потом будет поздно. Вас захлестнут другие дела", — резюмировал президент Беларуси.

Напомним, впервые о младшем сыне Лукашенко, "наследном принце Коленьке" заговорили в 2007 году, когда на официальных мероприятиях вместе с президентом стал появляться маленький мальчик. Александр Лукашенко объявил, что это его родной младший сын и заявил, что "Коля станет президентом".

Кто является матерью Коли, к слову, неясно. О ней Лукашенко не говорит. По слухам, это его личный врач Ирина Абельская.

Впрочем, в интервью Дмитрию Гордону в 2020 году, Лукашенко уже заявлял, что Николай президентом не будет.

"Он у меня такой оппозиционно настроенный человек. Меня радует то, что он видит и другую жизнь. Ему лапшу на уши не повесишь. В нем нет мании величия", — говорил президент о младшем сыне.

Учится Николай Лукашенко, скорей всего, будет в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова под чужим именем.

[ + – ] Николай Лукашенко со старшими братьями Фото: Белсат

У Лукашенко также есть два старших сына от брака с Галиной Родионовной. Они поженились в 1975-м, не разведены, но и не живут вместе. Жена президента Беларуси практически не появляется на публике. Сыновья – Виктор и Дмитрий, — занимают высокие посты в правительстве.