Глава республики призвал молодежь "вовремя" выходить на работу и рожать детей, пообещав, что после окончания школы жить станет проще. На церемонии Николай Лукашенко и его одноклассница позировали в цветах украинского флага.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил школьников с выпускным, который в этом году отмечает его сын Николай. Видеоролик в YouTube опубликовал белорусский государственный телеканал "ОНТ".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Александр Лукашенко заявил, что учиться в школе очень тяжело, ведь приходится учить нелюбимые предметы и одновременно осваивать множество знаний из разных областей. После выпускного, по его словам, мучения заканчиваются, и человек может освоить профессию по своему вкусу.

[ + – ] Николай Лукашенко на выпускном Фото: Скриншот

"Закончился второй, самый тяжелый этап вашей жизни. Первый — детский сад, а сейчас — школа", — высказался президент. — "Дальше однозначно будет легче. Но только в том случае, если вы точно и правильно определите свой дальнейший путь и вам нужно будет заниматься только одним, может быть двумя-тремя конкретными делами. Если точно определите, то обязательно интересными делами".

Глава государства также посоветовал молодым людям (школьникам, выпускникам, студентам) все делать вовремя: изучать предметы, выбирать сферу деятельности, идти на работу, создавать семьи и рожать детей. Он призвал не откладывать все это, ведь потом могут "захлестнуть другие дела".

Все важные новости первыми публикуются в нашем Telegram-канале "Быстрый Фокус". Подписывайтесь и будьте в курсе событий раньше всех!

Стоит отметить, что на видео с выпускной Николай Лукашенко пришел в синем костюме, а во время фотографирования в актовом зале рядом с ним поставили одноклассницу в желтом платье — получилось очень похоже на флаг Украины.

[ + – ] Выпускной Николая Лукашенко Фото: Скриншот

Накануне Александр Лукашенко пригрозил чиновникам "украинским сценарием" в случае протестов. Президент заявил, что отправит госслужащих разгонять беспорядки с автоматами в руках.

Писали также, что Александр Лукашенко предложил помочь США с детским питанием. В частности, согласился отправлять из Беларуси мясные консервы и молочные смеси для младенцев.

Александр Лукашенко также пригрозил Европе войной за Западную Украину. Согласно его заявлению, западные стрнаны захотят оккупировать украинские территории, чтобы "выровнять фронт" и сражаться против России.