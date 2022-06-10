Это вы побежите с автоматом: Лукашенко пригрозил чиновникам "украинским сценарием" (видео)

Президент Беларуси заявил, что если в стране начнутся беспорядки как в 2020 году, то бороться с ними в первых рядах он отправит чиновников с автоматами.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время проведения республиканского семинара снова напомнил чиновникам о событиях, что имели место в стране летом 2020 года. Он призвал их сделать выводы и пригрозил им "украинским сценарием". В противном случае в случае беспорядков, президент отправит чиновников вперед с автоматами в руках, сообщает информационное агентство "БелТА".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В контексте событий 2020 года, Лукашенко в своем обращение к делегатам семинара "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне" начал издалека. Он упомянул существование в стране неких некоммерческих организаций (НКО), которые якобы под благородными идеями защиты животных привлекли людей, которые впоследствии оказались "заложниками ангажированных Западом деструктивных сил".

"Оказывается, эти НКО, общества защиты собачек, кошек, животных никогда никого и не защищали. И не собирались защищать. Под этой модной вывеской нам подбрасывали, а мы радовались, политически ангажированных людей", — сказал Лукашенко.

По его словам, это произошло из-за попустительства властей. Но теперь если ситуация 2020 года повторится и выводы не будут сделаны, то Беларусь ожидает "украинский сценарий".

"Если мы не сделаем выводы из того, что произошло в 2020 и после, мы сделаем крупный шаг к украинским событиям. Но нам будет труднее, чем Украине. Я вас не пугаю – вы же знаете, что я просто так не говорю. Не дай Бог начнется какая-то заварушка, вы же понимаете, что мы пойдем впереди. И не факт, что я с автоматом буду вот тут бегать – вы побежите впереди", — заявил Лукашенко.

Президент Беларуси также призвал власти зачистить общество от политически ангажированных людей. В то же время он предложил чиновникам формировать отношения между гражданским обществом и государством таким образом, чтобы население выступало партнером государству, а не оппозицией.

В качестве примера Лукашенко привел традиции западно-либеральной культуры, в которой гражданское общество является оппозицией государству, а элиты, в попытках сохранить свою власть, "играют с этим обществом в демократию".

"Этим самым создавая иллюзию народовластия. Когда надо, учат демократии с помощью дубинки и слезоточивого газа. Вы это все видели от Франции до Латвии", — отметил Лукашенко.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова помочь США и организовать поставки детского питания в страну. При этом он подчеркнул, что в Беларуси "хорошее молоко, мясные продукты, консервы и молочные смеси", которые Минск может отправлять через океан.

В Администрации президента США Джо Байдена возникли разногласия между чиновниками относительно санкционных мер против Беларуси. Спор возник из-за поставок калийных удобрений, которые попали под ограничения.