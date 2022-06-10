Це ви побіжите із автоматом: Лукашенко пригрозив чиновникам "українським сценарієм" (відео)

Президент Білорусі заявив, що якщо в країні розпочнуться безладдя як у 2020 році, то боротися з ними у перших рядах він відправить чиновників із автоматами.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час проведення республіканського семінару знову нагадав чиновникам про події, що мали місце у країні влітку 2020 року. Він закликав їх зробити висновки та погрожував їм "українським сценарієм". Інакше у разі заворушень президент відправить чиновників уперед з автоматами в руках, повідомляє інформаційне агентство "БелТА".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У контексті подій 2020 року Лукашенко своє звернення до делегатів семінару "Актуалізація методів та форм роботи з населенням на місцевому рівні" розпочав здалеку. Він згадав існування країни деяких некомерційних організацій (НКО), які нібито під благородними ідеями захисту тварин залучили людей, які згодом виявилися "заручниками ангажованих Заходом деструктивних сил".

"Виявляється, ці НКО, товариства захисту собачок, кішок, тварин ніколи нікого і не захищали. І не збиралися захищати. Під цією модною вивіскою нам підкидали, а ми раділи, політично заангажованих людей", — сказав Лукашенко.

За його словами, це сталося через потурання влади. Але тепер, якщо ситуація 2020 року повториться і висновки не будуть зроблені, то Білорусь очікує на "український сценарій".

"Якщо ми не зробимо висновків з того, що сталося у 2020 і після, ми зробимо великий крок до українських подій. Але нам буде важче, ніж Україні. Я вас не лякаю — ви ж знаєте, що я просто так не говорю. Не дай Бог почнеться якась "заворушка", ви ж розумієте, що ми підемо попереду. І не факт, що я з автоматом ось тут бігатиму — ви побіжите попереду", — заявив Лукашенко.

Президент Білорусі також закликав владу зачистити суспільство від політично заангажованих людей. Водночас, він запропонував чиновникам формувати відносини між громадянським суспільством і державою таким чином, щоб населення виступало партнером державі, а не опозицією.

Як приклад Лукашенко навів традиції західно-ліберальної культури, в якій громадянське суспільство є опозицією державі, а еліти, намагаючись зберегти свою владу, "грають із цим суспільством у демократію".

"Цим самим створюючи ілюзію народовладдя. Коли треба, вчать демократії за допомогою кийка та сльозогінного газу. Ви це все бачили від Франції до Латвії", — зазначив Лукашенко.

Раніше президент Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова допомогти США та організувати постачання дитячого харчування до країни. При цьому він наголосив, що у Білорусі "хороше молоко, м'ясні продукти, консерви та молочні суміші", які Мінськ може відправляти через океан.

В Адміністрації президента США Джо Байдена виникли розбіжності між чиновниками щодо санкцій проти Білорусі. Суперечка виникла через постачання калійних добрив, які потрапили під обмеження.