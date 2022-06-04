"Хоч завтра": Лукашенко зібрався допомагати США з продуктами (відео)

За словами політика, Білорусь готова відправляти через океан "м'ясні консерви та молочні суміші" для американських дітей, якщо США захоче.

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Олександр Лукашенко готовий організувати постачання дитячого харчування до США. Так, білоруський політик хоче "допомогти американцям". Про це глава Білорусі заявив під час спілкування із журналістами.

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"Ми готові американцям допомогти в постачанні дитячого харчування. Крапка. Можете донести це через засоби масової інформації до кожного американця", — зокрема, сказав він.

Водночас Лукашенко наголосив, що в Білорусі "хороше молоко, м'ясні продукти, консерви та молочні суміші", які Мінськ може відправляти через океан.

За словами політика, Білорусь готова "хоч завтра" постачати до Сполучених Штатів консерви, молочні суміші та м'ясні продукти, якщо Вашингтон захоче цього.

"Якщо вони хочуть, хоч завтра почнемо постачання", — уточнив глава Білорусі.

На питання про те, чи дитяче харчування відправлятимуть до США як гуманітарну допомогу, він заявив, що це може бути як безплатно, так і за гроші, адже "вони не бідні і купити зможуть".

Нагадаємо, опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська стверджує, що наказ про вторгнення білоруських військ в Україну був, його віддав режим Лукашенку. Проте вищі офіцерські чини розуміли, що солдати армії Білорусі деморалізовані і вони не мають жодного бажання приєднуватися до російських військ і воювати. Тож наказ не передали далі.

Раніше Фокус писав, що ЄС запровадив санкції проти білоруських пропагандистів та силовиків.