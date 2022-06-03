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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Наказ про вторгнення Білорусі в Україну був, — Тихановська (відео)

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Світлана Тихановська, війна, Білорусь, вторгнення Білорусі
Фото: Instagram | Світлана Тихановська

За словами політикині, наказ про вторгнення армії Білорусі був відданий режимом Лукашенка, проте вищі чини розуміли, що білоруські солдати деморалізовані і не мають бажання воювати.

Опозиційна лідерка Білорусі Світлана Тихановська стверджує, що наказ про вторгнення білоруських військ в Україну був відданий режимом Лукашенка. Про це вона заявила в інтерв'ю російському політику та блогеру Марку Фейгіну.

За її словами, незважаючи на наказ, вищі офіцерські чини розуміли, що солдати армії Білорусі деморалізовані і не мають жодного бажання приєднатися до російських військ і воювати. Тому цей наказ не було передано далі.

"У нас є відомості, що такий наказ був відданий режимом Лукашенка. Але найвищі офіцерські чини розуміли, що солдати деморалізовані і у них немає жодного бажання йти і приєднаються до російських військ. Тому цей наказ не було спущено далі", — сказала вона.

Нагадаємо, 3 червня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія не збирається захоплювати всю Україну. Він виправдовує напад РФ тим, що вона переживає за свою безпеку і додав, що під загрозою була нібито і сама Білорусь. Тому двом країнам треба думати, "як не допустити плацдарму, звідки був можливий напад".

Раніше, 12 травня, Світлана Тихановська заявляла, що напад на Київ російських військ припинився завдяки мужності білорусів. За її словами, хоч і Лукашенко дозволив Росії запускати ракети з території Білорусі, там війська РФ почувалися некомфортно.

Пізніше вона виправдалася за свої слова і сказала, що подвиг українського народу "не піддається ні оцінці, ні сумніву", проте білоруси допомагають Україні як можуть.