Приказ о вторжении Беларуси в Украину был, — Тихановская (видео)

По словам политика, приказ о вторжении армии Беларуси был отдан режимом Лукашенко, однако высшие чины понимали, что белорусские солдаты деморализованы и у них нет желания воевать.

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Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская утверждает, что приказ о вторжении белорусских войск в Украину был, он был отдан режимом Лукашенко. Об этом она заявила в интервью российскому политику и блогеру Марку Фейгину.

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По ее словам, несмотря на приказ, высшие офицерские чины понимали, что солдаты армии Беларуси деморализованы и у них нет никакого желания присоединятся к российским войскам и воевать. Поэтому этот приказ не был передан дальше.

"У нас есть сведения, что такой приказ был отдан режимом Лукашенко. Но высшие офицерские чины понимали, что солдаты деморализованы и у них нет никакого желания идти и присоединятся к российским войскам. Поэтому этот приказ не был спущен дальше", — сказала она.

Напомним, 3 июня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия не собирается захватывать всю Украину. Он оправдывает нападение РФ тем, что она "переживает за свою безопасность" и добавил, что под угрозой была якобы и сама Беларусь. Поэтому двум странам надо думать, "как не допустить плацдарма, откуда было возможное нападение".

Ранее, 12 мая Светлана Тихановская заявляла, что нападение на Киев российских войск прекратилось благодаря мужеству белорусов. По ее словам, хоть и Лукашенко позволил России запускать ракеты с территории Беларуси, там войска РФ чувствовали себя некомфортно.

Позже она оправдалась за свои слова и сказала, что подвиг украинского народа "не поддается ни оценке, ни сомнению", однако белорусы помогают Украине как могут.