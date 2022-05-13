Пошла на попятную: Тихановская оправдалась за слова о спасении Киева белорусами

По словам белорусского политика, подвиг украинского народа "не поддается ни оценке, ни сомнению", однако белорусы ежедневно помогают Украине как могут и "делают больше, чем могли ожидать сами от себя".

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Слова Светланы Тихановской о том, что нападение на Киев прекратилось во многом благодаря мужеству белорусов, вызвали крайне негативную реакцию в украинском обществе. Белорусский политик попыталась оправдаться за свои высказывания и опубликовала у себя в Instagram пост с объяснениями.

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"Я полностью согласна, что подвиг вашего народа, жертва вашего народа и героизм вашего народа не поддаются ни оценке, ни сомнению", — написала политик.

По ее словам, то, как украинцы защищают свою страну и свое будущее — это пример для всего мира и всех наций. "Ни я, ни любой другой человек на планете не может лишить вас этой заслуги. И задача всех нас — помогать вам бороться за мир и против агрессоров", — подчеркнула она.

Как считает Тихановская, белорусы понимают это и каждый день помогают Украине в ее борьбе, чем могут. По ее словам, соседний народ оказывает свою поддержку украинцам, выходя на протесты против войны и устраивая рельсовые войны, организовывая партизанские акции и отслеживая передвижение военной техники по территории Беларуси. Белорусы также собирают для украинцев гуманитарную помощь и создают добровольческие батальоны, отметила политик.

Белорусы могут влиять на ситуацию даже вопреки репрессиям со стороны режима Лукашенко, добавила Тихановская.

"Прямо сейчас, как и два последних года, белорусы делают больше, чем могли ожидать сами от себя", — считает она.

Политик подчеркнула, что и сама ежедневно делает все, чтобы помочь народу Украины, который "сражается с абсолютным злом". По ее словам, у этой борьбы "нет и не может быть сравнительной степени".

Вчера издание "Настоящее время" опубликовало интервью со Светланой Тихановской, в котором политик заявила, что нападение на Киев со стороны Беларуси прекратилось, в том числе, благодаря жителям республики. Как отметила политик, российская армия благодаря мужеству белорусов не чувствовала себя комфортно на территории республики.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что Украине следует быть готовой к столкновениям с белорусской армией.