Дала задню: Тихановська виправдалася за слова про порятунок Києва білорусами

За словами білоруського політика, подвиг українського народу "не піддається ані оцінці, ані сумніву", проте білоруси щодня допомагають Україні як можуть і "роблять більше, ніж могли очікувати самі від себе".

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Слова Світлани Тихановської про те, що напад на Київ зупинили завдяки мужності білорусів, викликали вкрай негативну реакцію в українському суспільстві. Білоруський політик спробувала виправдатися за свої висловлювання й опублікувала в себе в Instagram пост із поясненнями.

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"Я повністю згодна, що подвиг вашого народу, жертва вашого народу та героїзм вашого народу не піддаються ні оцінці, ні сумніву", — написала політик.

За її словами, те, як українці захищають свою країну та своє майбутнє, — це приклад для всього світу та всіх націй. "Ні я, ні будь-яка інша людина на планеті не може позбавити вас цієї заслуги. І завдання всіх нас — допомагати вам боротися за мир і проти агресорів", — наголосила вона.

Як вважає Тихановська, білоруси розуміють це і щодня допомагають Україні в її боротьбі як можуть. За її словами, сусідній народ надає свою підтримку українцям, виходячи на протести проти війни та влаштовуючи рейкові війни, організовуючи партизанські акції та відстежуючи пересування військової техніки територією Білорусі. Білоруси також збирають для українців гуманітарну допомогу та створюють добровольчі батальйони, зазначила політик.

Білоруси можуть впливати на ситуацію навіть попри репресії з боку режиму Лукашенка, додала Тихановська.

"Прямо зараз, як і два останні роки, білоруси роблять більше, ніж могли очікувати самі від себе", — вважає вона.

Політик наголосила, що і сама щодня робить все, щоб допомогти народу України, який "бореться з абсолютним злом". За її словами, ця боротьба "немає і не може бути порівняльного ступеня".

Вчора видання "Сьогодні" опублікувало інтерв'ю зі Світланою Тихановською, в якому політик заявила, що напад на Київ з боку Білорусі припинився, зокрема завдяки мешканцям республіки. Як зазначила політик, російська армія завдяки мужності білорусів не почувалася комфортно на території республіки.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україні слід бути готовою до зіткнень із білоруською армією.