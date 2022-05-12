Напад на Київ припинився завдяки мужності білорусів, — Тихановська

За словами політика, хоч Лукашенко і надав територію для запуску ракет, але російська армія не почувалася комфортно на білоруській землі.

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Напад на Київ з боку Білорусі припинився, зокрема завдяки мешканцям республіки. Про це Світлана Тихановська заявила в інтерв'ю "Настоящее время".

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Як вважає політик, попри те, що Олександр Лукашенко надав ЗС РФ територію для запуску ракет та розміщення військової техніки, білоруси "вкотре показали свою мужність".

"Російська армія не почувалася комфортно на наших землях", — наголосила політик.

Вона уточнила, що Білорусь стала співагресором із перших днів воєнного вторгнення в Україну. І білорусам знадобилося багато часу, щоб пояснити і західним країнам, і Україні насамперед, що режим Лукашенка та Білорусь — це зовсім різні речі.

"Білоруси проти війни, ми не підтримуємо це вторгнення, а Лукашенко — колаборант", — прокоментувала політик.

За словами Тихановської, зараз Лукашенко намагається говорити про те, що в Білорусі цієї війни взагалі не хотіли й не знали, які плани мав Кремль. "Але відмитися вже не вийде. Лукашенко має понести повне покарання за співучасть у цій війні", — наголошує вона.

Тихановська вважає малоймовірним уведення білоруських військ на територію України, хоча такий наказ віддали в перші дні після вторгнення. А проте, білоруські солдати деморалізовані, і їхнє керівництво не посміло донести цей наказ до них.

"Білоруські солдати не розуміють, навіщо їм воювати. Проти кого? Проти українців, наших сусідів, з якими нас пов'язують довгострокові дуже добрі стосунки? Воювати за амбіції двох узурпаторів — таких настроїв немає", — розповіла політик.

Як наголосила Тихановська, її команда спілкується з керівництвом України. Щобільше, ухвалено рішення відкрити офіс Світлани Тихановської в Києві.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україні слід бути готовою до зіткнень із білоруською армією. Ймовірність вторгнення Білорусі — 50 на 50, але нехтувати цим фактором не можна.

Раніше Фокус писав, що Білорусь розгорнула Сили спецоперацій на кордоні з Україною.