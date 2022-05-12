Нападение на Киев прекратилось благодаря мужеству белорусов, — Тихановская

По словам политика, хоть Лукашенко и предоставил территорию для запуска ракет, но российская армия не чувствовала себя комфортно на белорусской земле.

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Нападение на Киев со стороны Беларуси прекратилось, в том числе, благодаря жителям республики. Об этом Светлана Тихановская заявила в интервью "Настоящему времени".

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Как считает политик, несмотря на то, что Александр Лукашенко предоставил ВС РФ территорию для запуска ракет и размещения военной техники, белорусы "в очередной раз показали свое мужество".

"Российская армия не чувствовала себя комфортно на наших землях", — подчеркнула политик.

Она уточнила, что Беларусь стала соагрессором с первых дней военного вторжения в Украину. И белорусам понадобилось много времени, чтобы объяснить и западным странам, и Украине прежде всего, что режим Лукашенко и Беларусь — это совершенно разные вещи.

"Белорусы против войны, мы не поддерживаем это вторжение, а Лукашенко — коллаборант", — прокомментировала политик.

По словам Тихановской, сейчас Лукашенко пытается говорить о том, что в Беларуси этой войны вообще не хотели и не знали, какие планы были у Кремля. "Но отмыться уже не получится. Лукашенко должен понести полное наказание за соучастие в этой войне", — подчеркивает она.

Тихановская считает маловероятным ввод белорусских войск на территорию Украины, хотя такой приказ отдавался в первые дни после вторжения. Тем не менее, белорусские солдаты были деморализованы, и их руководство не посмело донести этот приказ до них.

"У белорусских солдат нет понимания, зачем им воевать. Против кого? Против украинцев, наших соседей, с которыми нас связывают долгосрочные очень хорошие отношения? Воевать за амбиции двух узурпаторов – таких настроений нет", — рассказала политик.

Как подчеркнула Тихановская, ее команда общается с руководством Украины. Более того, было принято решение открыть офис Светланы Тихановской в Киеве.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что Украине следует быть готовой к столкновениям с белорусской армией. Вероятность вторжения Беларуси — 50 на 50, но пренебрегать этим фактором нельзя.

Ранее Фокус писал, что Беларусь развернула Силы спецопераций на границе с Украиной.