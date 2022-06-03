Стремления нет: Лукашенко считает, что Россия не собирается захватывать Украину

Политик оправдывает преступления России в Украине тем, что Кремль "переживает за свою безопасность". И добавил, что под угрозой якобы была и сама Беларусь, поэтому двум странам надо думать, "как не допустить плацдарма, откуда было возможное нападение".

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Президент Беларуси заявил, что Россия якобы не стремиться захватить Украину. По его словам в Кремле показали, что с Москвой надо считаться, не надо оскорблять Владимира Путина и "не душить русский язык, на котором все украинцы разговаривают". Об этом Лукашенко сказал журналистам, передает российское издание "Интерфакс".

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"Поверьте, у Путина, военных России, у них стремления Украину захватить, еще что-то — нет. Они просто показали: с Россией надо считаться. Не надо оскорблять президента России. Не надо душить русский язык, на котором все украинцы разговаривают. Даже, как некоторые говорят, националистически ориентированные. Нет желания поработить, схватить и прочее", — заявил он.

Белорусский лидер также оправдал вторжению России в Украину тем, что она "переживает за свою безопасность". Кроме того, под угрозой была якобы и Беларусь, поэтому двум странам надо думать "как не допустить плацдарма, откуда было возможно нападение",

"Самое главное — это безопасность России. Я понимаю президента России. Мы по-разному обсуждаем темы, но я ничего не могу сказать, когда он говорит, что не только Россия, но и Беларусь находится под ударом. Нам надо думать о том, как защититься, предупредить и не допустить этого плацдарма, откуда возможно было бы нападение", — сказал Лукашенко.

Напомним, 3 июня Александр Лукашенко заявил, что между ВСУ и Владимиром Зеленским якобы началось противостояние. По его словам, украинские власти способствуют оккупации Польшей западных регионов Украины. А украинские военные не хотят видеть на своей земле "не только русских, белорусов, но и поляков".

31 мая президент Беларуси заявил, что Запад реализовывает в Украине белорусский сценарий. Он утверждает, что белорусы находятся под "прессом" Запада, который якобы хочет дестабилизировать ситуацию внутри страны, свергнуть власть и поставить своих людей для руководства.