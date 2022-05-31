Запад реализовывает в Украине белорусский сценарий, — Лукашенко о вторжении ВС РФ (видео)

По словам президента страны-агрессора, Беларусь сейчас должна взять пример с СССР и активно заниматься контрпропагандой, "агитируя за лучшее".

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Запад реализовывает на территории Украины сценарий, которым им не удалось воплотить в жизнь в Беларуси. Такое заявление сделал президент страны-агрессора Александр Лукашенко.

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По его словам, около трети века Беларусь занимается построением своего государства и подвергается информационным, военным и психологическим угрозам. В этом контексте Александр Лукашенко заявил, что беларусы находятся под "прессом" Запада, который якобы пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны, свергнуть действующую власть и поставить в руководстве своих людей.

Более того, как утверждает белорусский президент, в Украине сейчас реализовывают сценарий, который не удалось воплотить в жизнь в Беларуси.

"На Западе политику в принципе давно превратили в постановочное кино или шоу. Глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, не реализованный на нашей земле. Когда задаем вопрос, а что было бы с нами, пожалуйста, смотрите на Украину. Мы понимаем уровень угроз, активность которых всего лишь сместилась на территорию соседней страны", — продолжил Лукашенко, пытаясь оправдать полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину.

Президент страны-агрессора также заявил, что Беларусь должна взять пример с СССР и активно заниматься контрпропагандой, агитируя "за лучшее".

Напомним, ранее Александр Лукашенко пригрозил генсеку ООН большой войной. Комментируя вторжение ВС РФ в Украину, президент Беларуси призвал западные страны не снабжать Киев вооружением, чтобы не спровоцировать мировой военный конфликт.

Также сообщалось, что Беларусь создаст оперативное командование армией на границе с Украиной.