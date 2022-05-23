Лукашенко предупредил генсека ООН Гутерриша о вероятности "большой" войны

Президент Беларуси вспомнил о честности и порядочности в отношениях между странами. Чтобы не было полномасштабного конфликта, он предложил Западу не снабжать оружием ВСУ.

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Cтраны Запада проигнорировали интересы России, это вылилось сначала в торгово-экономические и информационные войны, а позже – в горячий конфликт в Украине. Такое мнение выразил президент Беларуси Александр Лукашенко в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, текст которого опубликовало белорусское государственное агентство БЕЛТА.

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"Война в Украине — это война у наших стен! Учитывая территориальную близость и общее историческое прошлое с Украиной, Беларусь искренне заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации", – начал он текст.

Беларусь, по словам ее лидера, беспокоится будущее региональной безопасности и гарантии национальной безопасности.

"Мы — не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства. Беларусь никогда не была инициатором войн или конфликтов. Но мы и не предатели. Для нас важны честность и порядочность в отношениях. Озабоченности и интересы любой страны, будь то 1/8 часть суши или островное государство, должны быть услышаны всеми", – акцентировал внимание Лукашенко.

[ + – ] Глава Беларуси считает нужным найти пути снижения противостояния в Украине Фото: AP Photo

ООН, по мнению главы Беларуси, должно искать пути снижения градуса противостояния в Украине и других горячих точках – в Сирии, Йемене и Эфиопии.

"Все войны когда-то заканчиваются. Перед всеми нами рано или поздно встанет вопрос: "Что мы будем делать дальше и как будем выбираться из тех руин, которые нам достанутся?" Это касается в первую очередь и системы безопасности, и многосторонней дипломатии. Непреложна истина: нет мира — нет развития", – добавил он.

Беларусь предупреждает о мировой войне

Первопричины полномасштабного вторжения РФ в Украину и санкции Запада несут миру разрушительные последствия, продолжил Лукашенко.

Негативные эффекты проявляются в виде роста цен на продовольствие, энергоносители, удобрения, воздушные и морские перевозки, снижение помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Ближнего Востока.

"Все это грозит голодом, падением уровня жизни, обострением экономической и социальной напряженности, прежде всего в наименее развитых странах, и в комплексе может вызвать новую волну массовой миграции. Беларусь призывает страны мира объединиться и не допустить перерастания регионального конфликта в Европе в полномасштабную мировую войну", – сказал Лукашенко.

[ + – ] Лукашенко и Гутерриш встречались в 2017 году на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане

Чтобы не было войны, президент Беларуси предлагает западным союзникам Украины отказаться от поставок вооружений Вооруженным силам Украины, от информационной войны, а также раздувания человеконенавистнической риторики в СМИ, поощрения расизма, легализации и отправки наемников.

"Необходимо отказаться от разрушения ООН и многосторонних механизмов сотрудничества, к чему ведет нынешняя политика по ограничению участия или исключению из их работы отдельных стран. К сожалению, нам видится, что ООН уже в ближайшем будущем может повторить незавидную судьбу Лиги наций", – резюмировал он.

Напомним, что Лукашенко на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о желании Польши установить контроль над Западной Украиной. "Поляки, натовцы готовы выйти помочь, таким образом забрать, как до 39 года Западную Украину", — заявил он.

Президент Беларуси 11 марта также встретился с Путиным и рассказал, откуда Украина готовила нападение на белорусскую и российскую армии. Его фраза "А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" стала мемом.