Лукашенко попередив генсека ООН Гутерреша про ймовірність "великої" війни

Президент Білорусі згадав про чесність s порядність у відносинах між країнами. Щоб не було повномасштабного конфлікту, він запропонував Заходу не постачати зброю ЗСУ.

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Країни Заходу проігнорували інтереси Росії, це вилилося спочатку в торговельно-економічні й інформаційні війни, а згодом — у гарячий конфлікт в Україні. Таку думку висловив президент Білорусі Олександр Лукашенко в посланні до генерального секретаря ООН Антоніа Гутерреша, текст якого опублікувало білоруське державне агентство БЕЛТА.

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"Війна в Україні — це війна біля наших стін! Із огляду на територіальну близькість і спільне історичне минуле з Україною, Білорусь щиро зацікавлена в якнайшвидшому врегулюванні ситуації", — почав він текст.

Білорусь, за словами її лідера, непокоїться майбутнє регіональної безпеки та гарантії національної безпеки.

"Ми — не агресори, якими нас намагаються представити деякі держави. Білорусь ніколи не була ініціатором воєн чи конфліктів. Але ми й не зрадники. Для нас важливі чесність і порядність у відносинах. Занепокоєння й інтереси будь-якої країни, чи то 1/8 частина суші або острівна держава, має бути почута всіма", — акцентував увагу Лукашенко.

[ + – ] Глава Білорусі вважає за потрібне знайти шляхи зниження протистояння в Україні Фото: AP Photo

ООН, на думку глави Білорусі, має шукати шляхи зниження градуса протистояння в Україні й інших гарячих точках — у Сирії, Ємені й Ефіопії.

"Усі війни колись закінчуються. Перед усіма нами рано чи пізно постає питання: "Що ми робитимемо далі та як вибиратимемося з тих руїн, які нам дістануться?" Це стосується в першу чергу і системи безпеки, і багатосторонньої дипломатії. Незмінна істина: немає миру — немає розвитку", — додав він.

Білорусь попереджає про світову війну

Першопричини повномасштабного вторгнення РФ в Україну та санкції Заходу зазнають руйнівних наслідків, продовжив Лукашенко.

Негативні ефекти виявляються у вигляді зростання цін на продовольство, енергоносії, добрива, повітряні та морські перевезення, зниження допомоги країнам Африки, Азії та Близького Сходу.

"Усе це загрожує голодом, падінням рівня життя, загостренням економічної та соціальної напруженості, насамперед у найменш розвинених країнах, і в комплексі може викликати нову хвилю масової міграції. Білорусь закликає країни світу об'єднатися та не допустити переростання регіонального конфлікту в Європі в повномасштабну світову війну", — сказав Лукашенко.

[ + – ] Лукашенко та Гутерреш зустрічалися у 2017 році на саміті Шанхайської організації співробітництва в Астані

Щоб не було війни, президент Білорусі пропонує західним союзникам України відмовитися від постачання озброєння Збройним силам України, від інформаційної війни, а також роздмухування людиноненависницької риторики в ЗМІ, заохочення расизму, легалізації та відправлення найманців.

"Необхідно відмовитися від руйнування ООН і багатосторонніх механізмів співпраці, до чого веде нинішня політика щодо обмеження участі або виключення з їхньої роботи окремих країн. На жаль, ми бачисо, що ООН уже найближчим часом може повторити незавидну долю Ліги націй", — резюмував він.

Нагадаємо, що Лукашенко на зустрічі в Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив про бажання Польщі встановити контроль над Західною Україною. "Поляки, натівці готові вийти допомогти, таким чином забрати, як до 39-го року, Західну Україну", — заявив він.

Президент Білорусі 11 березня також зустрівся з Путіним і розповів, звідки Україна готувала напад на білоруську та російську армії. Його фраза: "А я вам зараз покажу, звідки на Білорусь готувався напад", — стала мемом.