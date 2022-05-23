Лукашенко переконує Путіна в тому, що Захід має намір розчленувати Україну (відео)

На думку білоруського диктатора, українцям ще доведеться просити його втрутитися, щоб не допустити "відриву західної частини" країни.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі у Сочі з російським президентом Володимиром Путіним заявив про те, що Польща має намір анексувати Західну Україну.

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"Нас, та й вас це має турбувати, напевно, теж: уже здійснюють кроки політики до того, щоб розчленувати Україну. Нас непокоїть, що поляки, натовці готові вийти допомогти, так забрати як до 39 року Західну Україну, — сказав Лукашенко. — Нас це насторожує не лише з погляду сьогоднішньої безпеки, це їхня стратегія і щодо Західної Білорусі, тому ми вухо гостро тримаємо і, як я казав, українцям ще доведеться нас просити, щоб ми не допустили відриву західної частини й інших частин від України".

Нагадаємо, минулого тижня на державному телеканалі "Беларусь 1" вийшов сюжет, присвячений планам нападу України на цю країну. Пропагандисти запевняли, що Україна мала намір анексувати частину Гомельської та Брестської області.

11 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним заявив про те, що Україна готувала атаку на підрозділи білоруської і російської армій. Після цього фраза "А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" став інтернет-мемом.