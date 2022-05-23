Лукашенко убеждает Путина в том, что Запад собирается расчленить Украину (видео)

По мнению белорусского диктатора, украинцам еще придется просить его вмешаться, чтобы не допустить "отрыва западной части" страны.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным заявил о том, что Польша намерена аннексировать Западную Украину.

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"Нас, да и вас это должно беспокоить, наверное, тоже: уже делают шаги политики к тому, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит, что поляки, натовцы готовы выйти помочь, таким образом забрать, как до 39 года Западную Украину, — сказал Лукашенко. — Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности, это их стратегия и по Западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим и, как я говорил, украинцам еще придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва западной части и других частей от Украины".

Напомним, на прошлой неделе на государственном телеканале "Беларусь 1" вышел сюжет, посвященный планам нападения Украины на эту страну. Пропагандисты уверяли, что Украина намеревалась аннексировать часть Гомельской и Брестской области.

11 марта президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о том, что Украина готовила атаку на подразделения белорусской и российской армий. После этого фраза "А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" стало интернет-мемом.