Захід реалізовує в Україні білоруський сценарій, — Лукашенко про вторгнення ЗС РФ (відео)

За словами президента країни-агресора, Білорусь зараз має взяти приклад із СРСР і активно займатися контрпропагандою, "агітуючи за краще".

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Захід реалізує на території України сценарій, яким їм не вдалося втілити у життя в Білорусі. Таку заяву зробив президент країни-агресора Олександр Лукашенко.

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За його словами, близько третини століття Білорусь займається побудовою своєї держави і наражається на інформаційні, військові та психологічні загрози. В цьому контексті Олександр Лукашенко заявив, що білоруси перебувають під "пресом" Заходу, який нібито намагається дестабілізувати ситуацію всередині країни, повалити чинну владу та поставити в керівництві своїх людей.

Щобільше, як стверджує білоруський президент, в Україні зараз реалізовують сценарій, який не вдалося втілити в життя в Білорусі.

"На Заході політику в принципі давно перетворили на постановче кіно чи шоу. Дивлячись на Україну, ми розуміємо, що там розгортається сценарій, не реалізований на нашій землі. Коли ставимо питання, а що було б з нами, будь ласка, дивіться на Україну. Ми розуміємо рівень загроз, активність яких лише змістилася на територію сусідньої країни", — продовжив Лукашенко, намагаючись виправдати повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну.

Президент країни-агресора також заявив, що Білорусь має взяти приклад із СРСР і активно займатися контрпропагандою, агітуючи "за найкраще".

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко пригрозив генсеку ООН великою війною. Коментуючи вторгнення ЗС РФ до України, президент Білорусі закликав західні країни не постачати Київ озброєнням, щоб не спровокувати світовий військовий конфлікт.

Також повідомляли, що Білорусь створить оперативне командування армією на кордоні з Україною.