Прагнення немає: Лукашенко вважає, що Росія не має на меті захоплювати Україну

Політик виправдовує злочини Росії в Україні тим, що Кремль "переживає за свою безпеку". І додав, що під загрозою нібито була і сама Білорусь, тому двом країнам треба думати, "як не допустити плацдарму, звідки був можливий напад".

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Президент Білорусі заявив, що Росія нібито не прагне захопити Україну. За його словами, в Кремлі показали, що з Москвою треба рахуватися, не треба ображати Володимира Путіна і "не душити російську мову, якою всі українці розмовляють". Про це Лукашенко сказав журналістам, повідомляє російське видання "Інтерфакс".

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"Повірте, в Путіна, військових Росії, у них прагнення Україну захопити, ще щось — нема. Вони просто показали: з Росією треба рахуватися. Не треба ображати президента Росії. Не треба душити російську мову, якою всі українці розмовляють. Навіть, як деякі кажуть, націоналістично орієнтовані. Немає бажання поневолити, схопити та інше", — заявив він.

Білоруський лідер також виправдав вторгнення Росії в Україну тим, що вона "переживає за свою безпеку". Крім того, під загрозою була нібито Білорусь, тому двом країнам треба думати "як не допустити плацдарму, звідки був можливий напад",

"Найголовніше — це безпека Росії. Я розумію президента Росії. Ми по-різному обговорюємо теми, але я нічого не можу сказати, коли він каже, що не лише Росія, а й Білорусь перебуває під ударом. Нам треба думати про те, як захиститися, попередити і не допустити цього плацдарму, звідки можливий напад", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, 3 червня Олександр Лукашенко заявив, що між ЗСУ та Володимиром Зеленським нібито почалося протистояння. За його словами, українська влада сприяє окупації Польщею західних регіонів України. А українські військові не хочуть бачити на своїй землі "не лише росіян, білорусів, а й поляків".

31 травня президент Білорусі заявив, що Захід реалізує в Україні білоруський сценарій. Він стверджує, що білоруси перебувають під "пресом" Заходу, який нібито хоче дестабілізувати ситуацію всередині країни, повалити владу та поставити своїх людей для керівництва.