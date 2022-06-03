"Знесуть голови всім": Лукашенко вважає, що між Зеленським і ЗСУ почалося протистояння

Під час спілкування з журналістами політик заявив, що влада України нібито сприяє окупації Варшавою західних регіонів країни. А ЗСУ не хочуть бачити на своїй землі "не лише росіян, білорусів, а й поляків".

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що між Володимиром Зеленським і українськими військовими нібито розпочалося серйозне протистояння. Він стверджує, що українська влада сприяє окупації західних регіонів України з боку Польщі, а в бійців ЗСУ це викликає негативну реакцію. Про це Лукашенко заявив журналістам, повідомляє білоруське державне агентство "БЕЛТА".

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Він додав, що українські військові не хочуть бачити на своїй землі "не лише росіян, білорусів, а й поляків" і "знесуть голову будь-кому".

"І вони знесуть голови всім, хто сьогодні хоче розчленувати Україну. Нам це не потрібно. Я давно про це сказав. Дивіться, збувається. Я ж тоді сказав, ще до нас і росіян звернуться, щоб ми захистили цю Україну", — заявив Лукашенко.

Крім того, білоруський президент стверджує, що бійці української армії нібито розуміють, що не зможуть далі воювати з Росією та що в Кремлі змінили тактику.

"Польща — ви бачите — і туди, і сюди: і приймемо біженців, і не приймемо, і гроші дайте, і через нас гроші в Україну. Вже домовилися до того, що західну Україну готові відтяпати. Відтяпати не вийде. Уже в Україні, за моїми даними, між Зеленським і українськими військовими починається серйозне протистояння та конфлікт. Військові, як ніхто, розуміють, що таке конфлікт із Росією. Там гинуть хлопці військові. Вони бачать, на що здатні та скільки можуть воювати. А воювати далі не зможуть. Ви бачите, Росія змінила тактику", — сказав він.

Нагадаємо, 3 травня голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що на зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгом домовилися прискорити "спецоперацію" в Україні. Він додав, що обговорив із ним питання "денацифікації" та "демілітаризації" України.

Зазначимо, що це вже не перші заяви щодо нібито планів Польщі окупувати західні регіони України. 31 травня секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Польща переходить до захоплення України. Він додав, що країни Заходу скористалися війною в Україні у своїх корисливих цілях.

Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав такі висловлювання "класичними галюцинаціями росЗМІ". Чиновник вважає, що російська політична еліта сама вірить у власну пропаганду, яка стала для них "коханкою".