Ціла низка країн уже веде роботу з "розчленування України", — Патрушев

За словами російського чиновника, партнери України із країн Заходу намагаються використати війну в Україні у своїх корисливих інтересах.

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На нараді з питань національної безпеки у Приволжі, яка проходить у столиці Татарстану Казані, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Польща вже переходить на початок захоплення західних українських територій. Про це повідомляє "ТАРС".

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"Зважаючи на все, Польща вже переходить до дій із захоплення західних українських територій", — висловив свою думку Патрушев.

На думку російського чиновника, західні партнери України виношують плани скористатися ситуацією, що склалася, і використовувати війну в Україні у своїх корисливих інтересах. На підтвердження своїх слів він навів візит до Києва президента Польщі Анджея Дуди та його заяви про те, що між Україною та Польщею фактично зникне кордон.

На початку травня Дуда у своєму зверненні до громадян Польщі заявив, що Україна та Польща можуть створити єдину силу, здатну відбити будь-яку небезпеку, і що в майбутньому між країнами кордон фактично перестане існувати.

Патрушев озвучив кремлівський наратив про те, що США спровокували конфлікт між РФ та Україною і намагаються використати його, щоб досягти своїх політичних та економічних цілей.

"Корпорації та банки США, здійснюючи швидку експансію в Європу, вже взяли під контроль частину її газового ринку", — так вважає секретар РБ РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що Польща висловила готовність стати гарантом безпеки України. Польський лідер запевнив у готовності своєї держави розширити військову міць у протистоянні загрозі з боку РФ.