Целый ряд стран уже ведет работу по "расчленению Украины", — Патрушев

По словам российского чиновника, партнеры Украины из стран Запада пытаются использовать войну в Украине в своих корыстных интересах.

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На совещании по вопросам национальной безопасности в Приволжье, которое проходит в столице Татарстана Казани, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Польша уже переходит к началу захвата западных украинских территорий. Об этом сообщает "ТАСС".

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"Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", — высказал свое мнение Патрушев.

По мнению российского чиновника, западные партнеры Украины вынашивают планы воспользоваться сложившимся положением и использовать войну в Украине в своих корыстных интересах. В подтверждение своих слов он привел визит в Киев президента Польши Анджея Дуды и его заявление от том, что между Украиной и Польшей фактически исчезнет граница.

В начале мая Дуда в своем обращении к гражданам Польши заявил, что Украина и Польша могут создать единую силу, способную отразить любую опасность, и что в будущем между странами граница фактически перестанет существовать.

Патрушев озвучил кремлевский нарратив о том, что США спровоцировали конфликт между РФ и Украиной и пытаются использовать его, чтобы добиться своих политических и экономических целей.

"Корпорации и банки США, осуществляя стремительную экспансию в Европу, уже взяли под контроль часть ее газового рынка", — так считает секретарь СБ РФ.

Ранее Фокус сообщал, что Польша выразила готовность стать гарантом безопасности Украины. Польский лидер заверил в готовности своего государства расширить военную мощь в противостоянии угрозе со стороны РФ.