Обязанность соседей: Польша готова быть гарантом безопасности Украины
Анджей Дуда заявил о готовности увеличивать военную мощь собственной страны для противостояния нападению РФ. Польша в этом вопросе рассчитывает на себя, а не на США.
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Польша готова стать государством, которое гарантировало бы безопасность для Украины Об этом сказал в интервью американскому телеканалу CNN президент Польши Анджей Дуда.
"Владимир Зеленский спрашивал меня, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. И сегодня мы поддерживаем Украину всем, чем только можно", – заявил польский глава.
Если Украина предложит стать гарантом безопасности и мира после окончания войны с Россией, Польша будет участвовать в этом, добавил Дуда.
Польский лидер отметил, что его страна наращивает военную мощь, чтобы противостоять возможной агрессии России. Польша при этом рассчитывает на себя, а не на помощь Соединенных Штатов, отметил он.
"Если мы станем сильнее, они побоятся напасть на нас", — подчеркнул он.
Напомним, что Польша передала Украине 18 современных самоходных гаубиц Krab и подготовила сотню артиллеристов, чтобы управлять этим оружием. Польша стала второй страной после США, которая поставляет Украине максимальное количество военной техники.
Кроме оружия, Польша помогла Украине топливом – страна отправила 25 тыс. тонн для сбалансирования рынка.
Угрозы нападения на Польшу публично высказывал чеченский глава Рамзан Кадыров. Он просил забрать оружие, которое Польша передала ВСУ.