Обязанность соседей: Польша готова быть гарантом безопасности Украины

Анджей Дуда заявил о готовности увеличивать военную мощь собственной страны для противостояния нападению РФ. Польша в этом вопросе рассчитывает на себя, а не на США.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Польша готова стать государством, которое гарантировало бы безопасность для Украины Об этом сказал в интервью американскому телеканалу CNN президент Польши Анджей Дуда.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Владимир Зеленский спрашивал меня, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. И сегодня мы поддерживаем Украину всем, чем только можно", – заявил польский глава.

Если Украина предложит стать гарантом безопасности и мира после окончания войны с Россией, Польша будет участвовать в этом, добавил Дуда.

Польский лидер отметил, что его страна наращивает военную мощь, чтобы противостоять возможной агрессии России. Польша при этом рассчитывает на себя, а не на помощь Соединенных Штатов, отметил он.

"Если мы станем сильнее, они побоятся напасть на нас", — подчеркнул он.

Напомним, что Польша передала Украине 18 современных самоходных гаубиц Krab и подготовила сотню артиллеристов, чтобы управлять этим оружием. Польша стала второй страной после США, которая поставляет Украине максимальное количество военной техники.

Кроме оружия, Польша помогла Украине топливом – страна отправила 25 тыс. тонн для сбалансирования рынка.

Угрозы нападения на Польшу публично высказывал чеченский глава Рамзан Кадыров. Он просил забрать оружие, которое Польша передала ВСУ.