Обов'язок сусідів: Польща готова бути гарантом безпеки України

Анджей Дуда заявив про готовність збільшувати військову міць своєї країни для протистояння нападу РФ. Польща в цьому питанні розраховує на себе, а не на США.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Польща готова стати державою, яка б гарантувала безпеку для України Про це сказав в інтерв'ю американському телеканалу CNN президент Польщі Анджей Дуда.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Володимир Зеленський запитував мене, чи я згоден, щоб Польща була однією з держав-гарантів безпеки України. Ми вважаємо, що як сусіди ми просто зобов'язані. І сьогодні ми підтримуємо Україну всім, чим тільки можна", — заявив польський голова.

Якщо Україна запропонує стати гарантом безпеки та миру після закінчення війни з Росією, Польща братиме участь у цьому, додав Дуда.

Польський лідер зазначив, що його країна нарощує військову міць, щоб протистояти можливій агресії Росії. Польща при цьому розраховує на себе, а не на допомогу Сполучених Штатів, наголосив він.

"Якщо ми станемо сильнішими, вони побояться напасти на нас", — підкреслив він.

Нагадаємо, що Польща передала Україні 18 сучасних самохідних гаубиць Krab і підготувала сотню артилеристів, щоб керувати цією зброєю. Польща стала другою країною після США, яка постачає Україні максимальну кількість військової техніки.

Окрім зброї, Польща допомогла Україні паливом — країна відправила 25 тис. тонн для збалансування ринку.

Погрози нападу на Польщу публічно висловлював чеченський глава Рамзан Кадиров. Він просив забрати зброю, яку Польща передала ЗСУ.