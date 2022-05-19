Дружеская помощь: Польша передаст Украине крупную партию топлива
Бензин из Польши начнет поступать в Украину уже со следующей недели. Кроме того, идет работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы для увеличения импорта топлива.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Польша поможет побороть дефицит топлива в Украине. Наша страна получит 25 тыс. тонн бензина из польских запасов. Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает Польское радио.
Договоренности было достигнуто на встрече в Киеве с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой. На совместной пресс-конференции Юлия Свириденко подчеркнула, что до войны Украина получала 97% топлива из РФ и Беларуси. Сейчас эти направления закрыты и, в добавок, российские войска уничтожили Кременчугский НПЗ. Именно по этим причинам в Украине образовался дефицит топлива.
Бензин из Польши начнет поступать в нашу страну уже с начала следующей недели. Эти 25 тыс. тонн помогут сбалансировать рынок топлива в Украине.Важно
В свою очередь Анна Москва заявила, что ведется работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы для транспортировки большего количества топлива. Создаются новые направления поставок и новая система энергетической безопасности.
По словам министра климата и окружающей среды Польши, столь плодотворного сотрудничества между украинскими и польскими топливными компаниями еще не было. Партнерство продолжится и в мирное время.
Напомним, Кабинет Министров приостановил госрегулирование цен на бензин и дизель, чтобы побороть дефицит.
Также Фокус писал, что в Украине разрешили производство низкокачественного топлива.