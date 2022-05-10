Топлива из Польши хватит для владельцев "легковушек", но не грузовиков, — участник рынка

По словам Дмитрия Леушкина, ни для коммерческого транспорта, ни для грузового движения улучшения не прогнозируется.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Заявления министра экономики Юлии Свириденко о перспективах увеличения поставок топлива из Польши касаются в первую очередь собственников легкового транспорта. Другие сектора рынка, в частности, коммерческий транспорт, не почувствуют улучшения, сказал в комментарии Фокусу гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Есть понятие бизнеса, то есть коммерческого топлива, и есть понятие легковых автомобилей. Пани Свириденко занимается легковыми автомобилями. И ОККО и WOG в основном ориентированы на решение вопроса с легковыми автомобилями. Они купили весь свободный ресурс в Польше, другим компаниям там делать нечего", — говорит Леушкин.

В пресс-службе ОККО отказались комментировать ситуацию на рынке топлива.

В сети автозаправок WOG сказали, что прилагают максимум усилий, чтобы наполнить рынок топливом: "Работаем по всем возможным направлениям, а не только по Польше".

В ответ на вопрос об участии WOG в консультациях с представителями Министерства экономики в компании отметили: "Мы открыты для коммуникаций со всеми ветвями власти, бизнес-сообществами и общественностью, это была позиция компании до войны, также мы открыто сотрудничаем сейчас".

Важно

Бензовозам дали добро. Топливо в Киеве появится до конца мая, — эксперт

Напомним, Министр экономики Юлия Свириденко сообщила в Facebook о переговорах представителей польского и украинского бизнеса, логистических предприятий и компаний, управляющих топливной инфраструктурой. По ее словам, это позволило найти решения для увеличения объема поставок в ближайшее время.

Свириденко отметила, что Польша может выступать крупным транзитером топлива для Украины, обеспечивая поступление более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно.

Как сообщал Фокус, 28 апреля в Киеве собрались огромные очереди перед заправками, на многих из них бензина не было. С тех пор сохраняется ощутимый дефицит топлива на территории всей Украины.

Минэкономики 5 мая повысило граничные цены на бензин и дизтопливо: максимальная цена на стелах может составлять 37,69 грн/л, а дизельного топлива — 42,63 грн/л.