Топлива из Польши хватит для владельцев "легковушек", но не грузовиков, — участник рынка
По словам Дмитрия Леушкина, ни для коммерческого транспорта, ни для грузового движения улучшения не прогнозируется.
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Заявления министра экономики Юлии Свириденко о перспективах увеличения поставок топлива из Польши касаются в первую очередь собственников легкового транспорта. Другие сектора рынка, в частности, коммерческий транспорт, не почувствуют улучшения, сказал в комментарии Фокусу гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин.
"Есть понятие бизнеса, то есть коммерческого топлива, и есть понятие легковых автомобилей. Пани Свириденко занимается легковыми автомобилями. И ОККО и WOG в основном ориентированы на решение вопроса с легковыми автомобилями. Они купили весь свободный ресурс в Польше, другим компаниям там делать нечего", — говорит Леушкин.
В пресс-службе ОККО отказались комментировать ситуацию на рынке топлива.
В сети автозаправок WOG сказали, что прилагают максимум усилий, чтобы наполнить рынок топливом: "Работаем по всем возможным направлениям, а не только по Польше".
В ответ на вопрос об участии WOG в консультациях с представителями Министерства экономики в компании отметили: "Мы открыты для коммуникаций со всеми ветвями власти, бизнес-сообществами и общественностью, это была позиция компании до войны, также мы открыто сотрудничаем сейчас".Важно
Напомним, Министр экономики Юлия Свириденко сообщила в Facebook о переговорах представителей польского и украинского бизнеса, логистических предприятий и компаний, управляющих топливной инфраструктурой. По ее словам, это позволило найти решения для увеличения объема поставок в ближайшее время.
Свириденко отметила, что Польша может выступать крупным транзитером топлива для Украины, обеспечивая поступление более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно.
Как сообщал Фокус, 28 апреля в Киеве собрались огромные очереди перед заправками, на многих из них бензина не было. С тех пор сохраняется ощутимый дефицит топлива на территории всей Украины.
Минэкономики 5 мая повысило граничные цены на бензин и дизтопливо: максимальная цена на стелах может составлять 37,69 грн/л, а дизельного топлива — 42,63 грн/л.