Палива з Польщі вистачить для власників "легковиків", але не вантажівок, — учасник ринку

За словами Дмитра Леушкіна, ні для комерційного транспорту, ні для вантажного руху покращення не прогнозується.

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Заяви міністерки економіки Юлії Свириденко щодо перспектив збільшення постачань палива з Польщі стосуються насамперед власників легкового транспорту. Інші сектори ринку, зокрема, комерційний транспорт, не відчують покращення, сказав у коментарі Фокусу гендиректор і засновник Prime Group Дмитро Леушкін.

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"Є поняття бізнесу, тобто комерційного палива, і є поняття легкових автомобілів. Пані Свириденко займається легковими автомобілями. І ОККО та WOG здебільшого орієнтовані на вирішення питання з легковими автомобілями. Вони купили весь вільний ресурс у Польщі, іншим компаніям там робити нічого", — каже Леушкін.

У пресслужбі ОККО відмовилися коментувати ситуацію на ринку палива.

У мережі автозаправок WOG сказали, що докладають максимум зусиль, щоб наповнити ринок паливом: "Працюємо за всіма можливими напрямками, а не лише в Польщі".

У відповідь на питання про участь WOG у консультаціях із представниками Міністерства економіки в компанії зазначили: "Ми відкриті для комунікацій із усіма гілками влади, бізнес-спільнотами та громадськістю, це була позиція компанії до війни, також ми відкрито співпрацюємо зараз".

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Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила у Facebook про переговори представників польського й українського бізнесу, логістичних підприємств і компаній, які керують паливною інфраструктурою. За її словами, це дозволило знайти рішення для збільшення обсягу постачання найближчим часом.

Свириденко зазначила, що Польща може виступати великим транзитером палива для України, забезпечуючи надходження понад 200 тисяч тонн продукції щомісяця.

Як повідомляв Фокус, 28 квітня в Києві зібралися величезні черги перед заправками, на багатьох із них бензину не було. З того часу зберігається відчутний дефіцит палива на території усієї України.

Мінекономіки 5 травня підвищило граничні ціни на бензин і дизпаливо: максимальна ціна на стелах може становити 37,69 грн/л, а дизельного палива — 42,63 грн/л.