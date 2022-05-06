Бензовозам дали добро. Паливо в Києві з'явиться до кінця травня, — експерт

Українські бензовози зможуть їздити в Польщу без дозволів. Експерт стверджує, що це дозволить вирішити проблему з чергами на заправках до кінця цього місяця.

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Україна та Польща домовилися про бездозвільний проїзд бензовозів. Це дуже важливо — є надія, що до кінця травня вдасться вибудувати транспортну інфраструктуру так, щоб паливо в Україну. Про це директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн сказав у коментарі Фокусу.

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"Ще до повномасштабної війни був такий принцип: "Одна ваша машина — одна наша, одна до нас, одна — до вас", можна було в'їжджати п'ять разів на два місяці. Так країни захищають своїх перевізників та екологію. Дуже важливо, що це скасували", — сказав він.

Куют також наголошує, що для бензовозів потрібно, щоб відстані були невеликими: якщо їхати далеко — це дуже дорого. Польща близько, тому скасування дозвільної системи "дуже спростить і прискорить постачання звідти палива".

Експерт очікує, що до кінця місяця постачання вдасться налагодити і, зокрема, кияни відчують поліпшення на ринку палива.

"Польща — наш ключовий партнер, зокрема з питань постачання палива. Потенційно поляки можуть забезпечити до 50% нашого ринку — через свої порти, через транзит своєю територією, плюс у них є два заводи", — стверджує Сергій Куюн.

Нагадаємо, в "Укртрансбезпеці" повідомили, що Україна домовилася з Польщею про бездозвільний проїзд бензовозів.

Як повідомляв Фокус, 28 квітня у Києві зібралися величезні черги перед заправками, на багатьох із них бензину не було.

У Мінекономіки обіцяли, що дефіцит вдасться побороти за тиждень, цей термін спливає 6 травня. Станом на 5 травня міністриня економіки Юлія Свириденко заявила, що в операторів ринку в залишках зберігається 22,5 тис. тонн бензину та 41,4 тис. тонн дизельного палива, а також про намір держави спрямувати 70 тис. тонн бензину та майже 40 тис. тонн дизеля на ринок, що має знизити дефіцит.

Мінекономіки 5 травня підвищило граничні ціни на бензин і дизпальне: максимальна ціна на стелах може становити 37,69 грн/л, а дизельного палива — 42,63 грн/л.