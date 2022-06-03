"Снесут головы всем": Лукашенко считает, что между Зеленским и ВСУ началось противостояние

Во время общения с журналистами политик заявил, что власти Украины якобы способствуют оккупации Варшавой западных регионов страны. А ВСУ не хотят видеть на своей земле "не только русских, белорусов, но и поляков".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что между Владимиром Зеленским и украинскими военными якобы началось серьезное противостояние. Он утверждает, что украинские власти способствуют оккупации западных регионов Украины со стороны Польши, а у бойцов ВСУ это вызывает негативную реакцию. Об этом Лукашенко заявил журналистам, передает белорусское государственное агентство "БЕЛТА".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Он добавил, что украинские военные не хотят видеть на своей земле "ни только русских, белорусов, но и поляков" и "снесут голову любому".

"И они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину. Нам это не нужно. Я давно об этом сказал. Смотрите, сбывается. Я ж тогда сказал: еще к нам и россиянам обратятся, чтобы мы защитили эту Украину", — заявил Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент утверждает, что бойцы украинской армии якобы понимают, что не смогут дальше воевать с Россией и что в Кремле поменяли тактику.

"Польша — вы видите — и туда и сюда: и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. Уже договорились до того, что западную Украину готовы оттяпать. Оттяпать не получится. Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт. Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику", — сказал он.

Напомним, 3 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу договорились ускорить "спецоперацию" в Украине. Он добавил, что обсудил с ним вопросы "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Отметим, что это уже не первые заявления по поводу якобы планов Польши оккупировать западные регионы Украины. 31 мая секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату Украины. Он добавил, что страны Запада воспользовались войной в Украине в своих корыстных целях.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал такие высказывания "классическими галлюцинациями росСМИ". Чиновник считает, что российская политическая элита сама верит в собственную пропаганду, которая стала для них "любовницей".