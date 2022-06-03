"Снесут головы всем": Лукашенко считает, что между Зеленским и ВСУ началось противостояние
Во время общения с журналистами политик заявил, что власти Украины якобы способствуют оккупации Варшавой западных регионов страны. А ВСУ не хотят видеть на своей земле "не только русских, белорусов, но и поляков".
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что между Владимиром Зеленским и украинскими военными якобы началось серьезное противостояние. Он утверждает, что украинские власти способствуют оккупации западных регионов Украины со стороны Польши, а у бойцов ВСУ это вызывает негативную реакцию. Об этом Лукашенко заявил журналистам, передает белорусское государственное агентство "БЕЛТА".
Он добавил, что украинские военные не хотят видеть на своей земле "ни только русских, белорусов, но и поляков" и "снесут голову любому".
"И они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину. Нам это не нужно. Я давно об этом сказал. Смотрите, сбывается. Я ж тогда сказал: еще к нам и россиянам обратятся, чтобы мы защитили эту Украину", — заявил Лукашенко.
Кроме того, белорусский президент утверждает, что бойцы украинской армии якобы понимают, что не смогут дальше воевать с Россией и что в Кремле поменяли тактику.
"Польша — вы видите — и туда и сюда: и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. Уже договорились до того, что западную Украину готовы оттяпать. Оттяпать не получится. Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт. Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику", — сказал он.
Напомним, 3 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу договорились ускорить "спецоперацию" в Украине. Он добавил, что обсудил с ним вопросы "денацификации" и "демилитаризации" Украины.
Отметим, что это уже не первые заявления по поводу якобы планов Польши оккупировать западные регионы Украины. 31 мая секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату Украины. Он добавил, что страны Запада воспользовались войной в Украине в своих корыстных целях.
Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал такие высказывания "классическими галлюцинациями росСМИ". Чиновник считает, что российская политическая элита сама верит в собственную пропаганду, которая стала для них "любовницей".