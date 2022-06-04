"Хоть завтра": Лукашенко собрался помогать США с продуктами (видео)

По словам политика, Беларусь готова отправлять через океан "мясные консервы и молочные смеси" для американских детей, если США захочет.

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Александр Лукашенко готов организовать поставки детского питания в США. Таким образом, белорусский политик хочет "помочь американцам". Об этом глава Беларуси заявил во время общения с журналистами.

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"Мы готовы американцам помочь в поставках детского питания. Точка. Можете довести это через средства массовой информации до каждого американца", — в частности, сказал он.

При это Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси "хорошее молоко, мясные продукты, консервы и молочные смеси", которые Минск может отправлять через океан.

По словам политика, Беларусь готова "хоть завтра" поставлять в Соединенные Штаты консервы, молочные смеси и мясные продукты, если Вашингтон захочет этого.

"Если они хотят, хоть завтра начнем поставки", — уточнил глава Беларуси.

На вопрос о том, будет ли детское питание отправляться в США в качестве гуманитарной помощи, он заявил, что это может быть как бесплатно, так и за деньги, ведь "они не бедные и купить смогут".

Напомним, оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская утверждает, что приказ о вторжении белорусских войск в Украину был, его отдал режим Лукашенко. Однако высшие офицерские чины понимали, что солдаты армии Беларуси деморализованы и у них нет никакого желания присоединяться к российским войскам и воевать. Поэтому приказ не передали дальше.

Ранее Фокус писал, что ЕС ввел санкции против белорусских пропагандистов и силовиков.