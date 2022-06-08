Суперечки через Білорусь: у США обговорюють план скасування санкцій на калійні добрива

Серед американських чиновників виникли розбіжності щодо вивезення українського зерна через Білорусь. У Держдепартаменті не хочуть скасовувати санкції, оскільки вважають, що Лукашенко не піде на угоду через стосунки з Путіним.

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В Адміністрації президента США Джо Байдена виникли розбіжності між чиновниками щодо санкцій щодо білоруських калійних добрив. У центрі дебатів була пропозиція скасувати на 6 місяців санкції на калійні добрива в обмін на коридор для українського зерна для його транспортування через Білорусь до Прибалтики. Про це повідомляє американська ділова газета The Wall Street Journal.

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Видання пише, що офіційні особи в Держдепартаменті не хочуть скасовувати санкції і кажуть, що ця ідея не має реального потенціалу для реалізації, оскільки Лукашенко навряд чи піде на угоду через тісні зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним.

Водночас, офіційні особи в Раді національної безпеки Білого дому вважають, що, хоча ця ідея і складна, вона є однією з єдиних життєздатних альтернатив.

"Ми активно вивчаємо варіанти з міжнародним співтовариством для відновлення українського експорту та пом'якшення наслідків російської агресії для глобальної продовольчої безпеки", — заявив представник Білого дому.

[ + – ] Сховище калійних добрив у Білорусі

Газета зазначає, що Туреччина та Росія обговорили попередню угоду про відновлення постачання української сільськогосподарської продукції з порту в Чорному морі. Це викликало скептицизм із боку української влади, а також у Вашингтоні, оскільки Україна не є стороною угоди.

Проте ідея білоруського коридору знайшла підтримку серед дипломатів ООН та інших країн, оскільки вона передбачає доставку великої кількості українського зерна на ринок без використання Чорного моря шляхом відправлення його на північ залізницею.

Оскільки Україна, Білорусь та Литва мають однакові залізниці з ширшою колією, цей маршрут дозволить уникнути значних затримок, що виникають під час транспортування через Польщу. В обмін на це Мінськ може отримати зняття санкційних обмежень на експорт своїх калійних добрив, що дуже важливо на тлі підвищеної глобальної продовольчої кризи.

Нагадаємо, 8 червня відбулася зустріч міністрів закордонних справ Росії та Туреччини, під час якої обговорювалося питання розблокування українських портів у Чорному морі. Як заявив глава російського МЗС Сергій Лавров, якщо українська сторона готова забезпечити прохід суховантажів через заміновані води, то з боку РФ не буде жодних перешкод.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий "допомогти американцям" та організувати постачання дитячого харчування до США. Він наголосив, що в Білорусі "хороше молоко, м'ясні продукти, консерви та молочні суміші", які Мінськ може відправляти через океан.