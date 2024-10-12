Індія стала другим за величиною постачальником обмежених технологій для Росії, — Bloomberg

Індію перевершує тільки Китай. Основним фактором допомоги Москві, зазначає видання, є величезний запас рупій, накопичений Росією.

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Останні дані свідчать, що майже п'ята частина чутливих технологій, які надходять у російський військово-промисловий комплекс, потрапляє туди через Індію. Про це пише Bloomberg з посиланням на чиновників, які попросили не називати їхніх імен.

Індійський експорт обмежених товарів, таких як мікрочіпи, схеми і верстати у квітні та травні перевищив $60 млн, що приблизно вдвічі більше, ніж у попередні місяці цього року, і підскочив до $95 млн у липні. Індію перевершує тільки Китай.

Однак найбільше розчаровує союзників України, як кажуть деякі з джерел, що дипломати, які порушують це питання, залишаються без відповіді від своїх індійських колег. Міністерство закордонних справ Індії, як зазначається, відмовилося коментувати цю тенденцію.

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Ці дані підкреслюють труднощі, з якими зіткнулися США та їхні союзники, намагаючись обмежити здатність Росії воювати в Україні. Експорт більшості товарів подвійного призначення безпосередньо в Росію заборонений, тому Москва почала закуповувати їх через посередників у третіх країнах.

Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати були двома великими перевалочними пунктами, і США разом з Європейським союзом працюють над обмеженням маршрутів для технологій на шляху до Росії. Тому виникають нові хаби, які зараз включають Індію, Малайзію і Таїланд.

Роль Індії як перевалочного пункту зробила її об'єктом уваги санкційних агентств. Чиновники кілька разів приїжджали в країну, намагаючись змусити владу вжити жорстких заходів щодо припинення поставок, і кілька індійських фірм потрапили під західні санкції.

Участь Індії в постачанні таких товарів являє собою ще одну проблему, оскільки американські та європейські політики прагнуть розвивати партнерські відносини з урядом прем'єр-міністра Нарендри Моді.

Крім того, Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, незважаючи на зусилля союзників щодо обмеження продажів. За словами чиновників, ключовим фактором цього є величезний запас рупій, накопичений Росією від продажу нафти.

Наприкінці вересня видання Politico писало, що Україна бачить в Індії свого головного союзника, який здатний зіграти ключову роль у пошуку мирної угоди з Росією.