Україна покладає надії на Індію в пошуку мирної угоди з РФ, — Politico

На думку видання, попри нейтральну позицію Індії щодо засудження російського вторгнення в Україну, Нью-Делі послідовно виступає за принципи суверенітету і територіальної цілісності, а також за якнайшвидше припинення військових дій.

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Україна бачить в Індії свого головного союзника, який здатний зіграти ключову роль у пошуку мирної угоди з Росією. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, як вважають у Києві, може стати тим посередником, який допоможе врегулювати тривалий конфлікт. Про це пише Politico.

Нещодавня зустріч президента Володимира Зеленського з Моді в Нью-Йорку зміцнила дипломатичні зв'язки між країнами. Обговорювалися можливі шляхи до мирної угоди, яка задовольнила б обидві сторони. За словами анонімного українського джерела, Індія стає однією з головних надій Києва на досягнення стабільного і справедливого миру, який не вимагатиме поступки територій на користь Росії.

"У межах дипломатичних відносин, що розквітають, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Моді в понеділок увечері в Нью-Йорку, під час якої два лідери та їхнє оточення обговорили шляхи досягнення мирної угоди", — пише видання.

За останні місяці Індія змінила свою позицію в очах українського керівництва. У той час як зустріч Моді з президентом Росії Володимиром Путіним у липні викликала обурення в Києві, українці стали переглядати своє ставлення до ролі Індії у врегулюванні конфлікту. Моді, при цьому, підкреслив, що припинення війни не повинно включати територіальні поступки, хоча Україні, можливо, доведеться піти на певні компроміси.

"В очах Києва Моді пройшов довгий шлях за короткий час. Коли в липні Моді відвідав Москву і тепло обійнявся з президентом Росії Володимиром Путіним, реакція Києва була уїдливою. Зеленський назвав ці обійми — того самого дня, коли внаслідок російського ракетного удару загинули десятки українців, — "величезним розчаруванням і нищівним ударом по мирних зусиллях", — пише Politico.

Попри нейтральну позицію Індії щодо засудження російського вторгнення в Україну, Нью-Делі послідовно виступає за принципи суверенітету і територіальної цілісності, а також за якнайшвидше припинення військових дій.

"Через шість тижнів після того, як його поїздка до Москви викликала невдоволення українців, Моді вирушив до Києва, щоб зустрітися із Зеленським. Він поклявся бути "другом" Києва і допомогти укласти мирну угоду", — пише видання.

Індію зараз розглядають як чи не єдину глобальну державу, що має достатню нейтральність і вплив для виконання ролі посередника у відносинах між Києвом і Москвою. На відміну від Швейцарії та Австрії, які підтримали санкційну політику Євросоюзу, Індія зберігає нейтралітет, що робить її унікальною на тлі інших потенційних медіаторів.

Вашингтон і Москва в глибокій політичній заморозці, а спроби таких держав, як Саудівська Аравія, стати миротворцями не увінчалися успіхом. Китай також зазнав критики за підтримку Росії у військовому конфлікті, а нещодавня заява Зеленського на адресу Бразилії тільки посилила напругу. У цих умовах Індія залишається ключовим кандидатом на роль медіатора.

"Ми — країна, яка може відкрито говорити з росіянами про цю [українську] проблему", — заявив міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар під час візиту до Малайзії в березні. Путін підтвердив це раніше цього місяця, заявивши, що він "довіряє і впевнений" у тому, що Індія, Китай і Бразилія — всі члени групи країн з економікою, що розвивається, БРІКС — виступатимуть як посередники у відносинах з Україною.

Під час візиту до Німеччини на початку цього місяця Джайшанкар заявив, що Індія "занепокоєна і залучена" до спроб знайти спосіб припинення війни, і підтвердив, що "були зроблені пропозиції" про проведення в Індії власного мирного саміту. Будь-які такі переговори мають включати Росію, додав він, відкинувши ідею мирної конференції у швейцарському стилі без участі Кремля.

"Зеленський давно відкидає будь-які пропозиції, що передбачають відмову України від землі, і люто накинувся на мирний план із шести пунктів, запропонований Китаєм і Бразилією, в якому не згадується збереження територіальної цілісності України. Індія не брала участі в цьому плані", — пише Politico.

Нагадаємо, на думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), Кремль продовжує публічно демонструвати свою незацікавленість у будь-якому мирному врегулюванні, окрім повної капітуляції української влади та знищення української держави.