Украина возлагает надежды на Индию в поиске мирного соглашения с РФ, — Politico

По мнению издания, несмотря на нейтральную позицию Индии касательно осуждения российского вторжения в Украину, Нью-Дели последовательно выступает за принципы суверенитета и территориальной целостности, а также за скорейшее прекращение военных действий.

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Украина видит в Индии своего главного союзника, который способен сыграть ключевую роль в поиске мирного соглашения с Россией. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, как считают в Киеве, может стать тем посредником, который поможет урегулировать затянувшийся конфликт. Об этом пишет Politico.

Недавняя встреча президента Владимира Зеленского с Моди в Нью-Йорке укрепила дипломатические связи между странами. Обсуждались возможные пути к мирному соглашению, которое удовлетворило бы обе стороны. По словам анонимного украинского источника, Индия становится одной из главных надежд Киева на достижение стабильного и справедливого мира, который не потребует уступки территорий в пользу России.

"В рамках расцветающих дипломатических отношений президент Украины Владимир Зеленский встретился с Моди в понедельник вечером в Нью-Йорке, во время которой два лидера и их окружение обсудили пути достижения мирного соглашения", — пишет издание.

За последние месяцы Индия изменила свою позицию в глазах украинского руководства. В то время как встреча Моди с президентом России Владимиром Путиным в июле вызвала возмущение в Киеве, украинцы стали пересматривать свое отношение к роли Индии в урегулировании конфликта. Моди, при этом, подчеркнул, что прекращение войны не должно включать территориальные уступки, хотя Украине, возможно, придется пойти на определенные компромиссы.

"В глазах Киева Моди прошел долгий путь за короткое время. Когда в июле Моди посетил Москву и тепло обнялся с президентом России Владимиром Путиным, реакция Киева была язвительной. Зеленский назвал это объятие — в тот же день, когда в результате российского ракетного удара погибли десятки украинцев, — "огромным разочарованием и сокрушительным ударом по мирным усилиям", — пишет Politico.

Несмотря на нейтральную позицию Индии относительно осуждения российского вторжения в Украину, Нью-Дели последовательно выступает за принципы суверенитета и территориальной целостности, а также за скорейшее прекращение военных действий.

"Через шесть недель после того, как его поездка в Москву вызвала недовольство украинцев, Моди отправился в Киев, чтобы встретиться с Зеленским. Он поклялся быть "другом" Киева и помочь заключить мирное соглашение", — пишет издание.

Индия сейчас рассматривается как едва ли не единственная глобальная держава, обладающая достаточной нейтральностью и влиянием для выполнения роли посредника в отношениях между Киевом и Москвой. В отличие от Швейцарии и Австрии, которые поддержали санкционную политику Евросоюза, Индия сохраняет нейтралитет, что делает ее уникальной на фоне других потенциальных медиаторов.

Вашингтон и Москва в глубокой политической заморозке, а попытки таких держав, как Саудовская Аравия, стать миротворцами не увенчались успехом. Китай также подвергся критике за поддержку России в военном конфликте, а недавнее заявление Зеленского в адрес Бразилии только усилило напряжение. В этих условиях Индия остается ключевым кандидатом на роль медиатора.

"Мы — страна, которая может открыто говорить с россиянами об этой [украинской] проблеме", — заявил министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время визита в Малайзию в марте. Путин подтвердил это ранее в этом месяце, заявив, что он "доверяет и уверен" в том, что Индия, Китай и Бразилия — все члены группы стран с развивающейся экономикой БРИКС — будут выступать в качестве посредников в отношениях с Украиной.

Во время визита в Германию в начале этого месяца Джайшанкар заявил, что Индия "обеспокоена и вовлечена" в попытки найти способ прекращения войны, и подтвердил, что "были сделаны предложения" о проведении в Индии собственного мирного саммита. Любые такие переговоры должны включать Россию, добавил он, отвергнув идею мирной конференции в швейцарском стиле без участия Кремля.

"Зеленский давно отвергает любые предложения, предусматривающие отказ Украины от земли, и яростно обрушился на мирный план из шести пунктов, предложенный Китаем и Бразилией, в котором не упоминается сохранение территориальной целостности Украины. Индия не принимала участия в этом плане", — пишет Politico.

Напомним, по мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Кремль продолжает публично демонстрировать свою незаинтересованность в любом мирном урегулировании, кроме полной капитуляции украинской власти и уничтожения украинского государства.