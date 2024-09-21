Рекордное число россиян выступили за завершение войны, — росСМИ

По словам журналистов, 63% респондентов предпочли бы заключение мирного соглашения между Украиной и Россией в течение ближайшего года на основе "взаимных уступок".

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Рекордное число россиян выступили за завершение войны без достижения целей, которые поставил глава Кремля Владимир Путин. Об этом пишет издание The Moscow Times.

По словам журналистов, почти половина (49%) российских граждан поддержали бы вывод российских войск и мирные переговоры с Украиной без достижения целей так называемой "СВО". Это следует из результатов телефонного опроса проекта "Хроники" и исследовательской группы Extreme Scan.

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В материале говорится, что это максимальный показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Правда, как отмечается, не поддержали бы такое решение 33% опрошенных.

Издание пишет, что 63% респондентов предпочли бы заключение мирного соглашения между Украиной и Россией в течение ближайшего года на основе "взаимных уступок".

Более того, как сообщается, 49% россиян предпочли бы мир мобилизации. Противоположного мнения придерживаются 29% респондентов. При этом 30% участвовавших в исследовании россиян прямо заявили, что не готовы отправиться на войну с украинцами.

По словам журналистов, опрос проводился с 10 по 17 сентября и охватил 800 человек, отобранных методом стратифицированной случайной выборки. По словам исследователей, погрешность результатов составляет 3,45% при 95%-м уровне доверия.

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил о готовности плана победы Украины. Советник администрации президента США Джон Кирби не вдавался в подробности относительно возможной встречи Байдена и Зеленского, посоветовав дождаться официальных заявлений.

Позже Зеленский рассказал, имеет ли план "Б" на случай, если Вашингтон не поддержит анонсированный план победы. Он признался, что стратегии президента США Джо Байдена в отношении Украины не видел. Однако он заверил, что "с удовольствием" с ней ознакомился бы.